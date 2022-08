La série IronHeart se dévoile un peu à l’avance avec quelques images prises sur le tournage. Voici à quoi ressembleront Riri Williams dans son armure et The Hood.

Disney a plein de projets pour le MCU. L'éditeur de comics a révélé ses plans pour les prochaines années, avec une phase 6 qui s’annonce titanesque et qui se conclura avec deux films Avengers. En attendant, plusieurs séries viendront ponctuer le tout, dont IronHeart qui se dévoile à l’avance avec quelques photos volées du tournage.

Voici les premières images d'IronHeart

Tandis que She-Hulk Avocate arrivera sur nos écrans le 18 août prochain, Disney+ accueillera encore de nombreuses séries Marvel. Outre Daredevil Born Again, IronHeart est actuellement en chantier. La série sera centrée sur Riri Williams, petite génie de l'informatique qui va développer une armure à la pointe de la technologie. Une première depuis la mort de Tony Stark et la relève semble être assurée.

Aujourd’hui, plusieurs images du tournage viennent de fuiter. On y voit l’actrice Dominique Thorne camper son rôle et dans l’armure de l'héroïne. Des clichés montrent également Anthony Ramos dans le rôle de Parker Robbins aka The Hood, un personnage obscur que les fans ont visiblement hâte de découvrir en action. Ces premières images sont très bien accueillies sur la Toile et nombreux sont celles et ceux qui trépignent d'impatience de découvrir tout ce beau monde en action. Rappelons également que Alden Ehrenreich (Han Solo) et Manny Montana (Westworld) seront également au casting. La série IronHeart reste encore bien mystérieuse mais selon plusieurs rumeurs, la série opposerait la magie à la technologie. Il se murmure par ailleurs que Agatha Harkness pourrait faire son retour pour l'occasion.