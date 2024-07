Apple anticipe une augmentation notable des ventes de son prochain iPhone 16, misant sur des améliorations significatives en matière d'intelligence artificielle . Selon un rapport récent de la chaîne d'approvisionnement, Apple a augmenté sa commande de puces A-series chez TSMC de 10 millions d'unités, suggérant que l'entreprise s'attend à des ventes comprises entre 90 et 100 millions d'exemplaires pour l'iPhone 16, contre 80 à 90 millions pour l'iPhone 15​.

Une stratégie qui se base sur l'IA pour l'iPhone 16

Pour l'iPhone 15, Apple avait différencié ses modèles en équipant les versions Pro de la puce A17 Pro, tandis que les modèles de base et Plus utilisaient la puce A16. Cette année, Apple a opté pour une stratégie de nommage différente. Tous les modèles de l'iPhone 16 porteront la désignation A18. Bien que les versions de base et Plus utiliseront une version légèrement améliorée de la puce A17 Pro. Les modèles Pro et Pro Max bénéficieront d'une nouvelle puce. L'A18 Pro, qui offrira des avancées significatives en matière de capacités graphiques et d'IA​.

L'une des principales nouveautés de l'iOS 18, qui sera intégrée à l'iPhone 16, est l'Apple Intelligence. Cette fonctionnalité d'IA avancée est actuellement supportée uniquement par les iPhone 15 Pro et Pro Max. Pour tirer parti de ces nouvelles capacités, les utilisateurs des modèles moins puissants devront passer à l'iPhone 16. Cette exigence de mise à niveau devrait stimuler les ventes. Permettant à Apple d'anticiper une augmentation de 10 millions d'unités par rapport à la gamme précédente​.

L'annonce de cette stratégie a généré diverses réactions. Certains analystes voient dans cette augmentation des commandes de puces un signe de confiance dans la demande des consommateurs pour les nouvelles fonctionnalités d'IA. La stratégie de nommage des puces pourrait également simplifier la communication marketing. Et aider les consommateurs à comprendre les différences entre les modèles. Cependant, d'autres soulignent que la dépendance accrue à l'IA pourrait poser des défis en termes de consommation d'énergie et de performance​ (PlayStation LifeStyle)​.