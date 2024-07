Samsung Display a annoncé qu'il fournira ses nouveaux panneaux OLED. Basés sur des matériaux avancés appelés M14, pour les prochains smartphones de Google et Apple. Ces nouveaux matériaux visent à améliorer la performance des écrans en termes de luminosité et de durabilité. Ce qui pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie des écrans. Notamment pour l'iPhone 16.

L'écran de l'iPhone 16 devrait changer les choses

Selon des sources de l'industrie et le média etnews, les nouveaux panneaux OLED de Samsung Display seront intégrés dans la série Google Pixel 9. Et les modèles d'iPhone 16 Pro et Pro Max d'Apple. Qui sont prévus pour être lancés dans la seconde moitié de l'année. De plus, un nouveau modèle pliable, le Pixel Fold de deuxième génération, pourrait également être annoncé à cette occasion.

Les panneaux OLED M14 se distinguent par leur utilisation de matériaux organiques de pointe. Visant à offrir une meilleure luminosité et une durée de vie prolongée par rapport aux générations précédentes. Samsung Display classe ses matériaux en séries M, et le M14 représente l'itération la plus avancée jusqu'à présent.

Les matériaux OLED, essentiels pour la qualité des couleurs, la luminosité et la longévité des écrans, sont composés de couches émettant de la lumière et de matériaux de soutien. Dans le cas des M14, des entreprises comme Duksan Neolux, Samsung SDI et LG Chem fournissent des composants clés qui améliorent et dopent l'efficacité lumineuse. Un tel changement pourrait marquer une petite révolution dans les écrans de iPhone. Surtout en terme de durabilité.