Hunter x Hunter est le genre d'œuvre qui se savoure avec parcimonie, au fil de sa lente publication. C'est pourquoi cette nouvelle va réjouir les fans du manga !

Il se passe de belles choses pour les fans de Hunter x Hunter en ce moment. Nen Impact, le nouveau jeu de combat tiré du manga de Yoshihiro Togashi, est enfin sorti en juillet dernier. Mais, pour beaucoup, c'est l'annonce faite par l'auteur lui-même qui a de quoi mettre du baume au cœur, car c'est ce que beaucoup attendent depuis un moment déjà. Tenez-vous prêt !

Un retour royal pour Hunter x Hunter

À une époque, nous ne pensions plus connaître la suite de Hunter x Hunter. Les problèmes de santé du mangaka Yohshiro Togashi avaient eu raison de son rythme de publication et de son travail. Pour autant, l'auteur s'est accroché. Motivé par l'engouement des fans et l'envie de poursuivre son récit inachevé, il a fini par reprendre la plume. Ainsi, il y va doucement pour nous offrir, à son rythme, de nouvelles pages.

En 2024, Togashi annonçait enfin avoir repris le travail. Deux ans s'étaient alors écoulés depuis la sortie du dernier chapitre. Il a ainsi pu avancer tandis que le tome 38 de Hunter x Hunter se finalisait pour une sortie à l'automne dernier au Japon et cet été en France. Ce volume nous conduit jusqu'au chapitre 400. Mais, le mangaka ne s'est pas arrêté là !

Alors que Togashi planchait sur le chapitre 405 au printemps 2024, le 402e sortait en octobre. Effectivement, il faut un certain temps entre le moment où lui fini ses planches et celui où elles sont publiées. Dès lors, il faudra patienter quelque peu pour avoir le tome 39 de Hunter x Hunter entre les mains. Néanmoins, on peut maintenant dire avec certitude que ce dernier est globalement bouclé et que la suite se prépare !

En effet, Yoshihiro Togashi s'est targué d'une publications sur X (anciennement Twitter) qui va faire plaisir aux fans ! L'auteur annonce officiellement travailler sur le chapitre 413 de Hunter x Hunter. Dès lors, cela veut dire que la matière pour le tome 39 est certainement en train d'être révisée pour une publication prochaine. Misons sur 2026 ! Quant au tome 40, il faudra encore un peu de temps avant d'y goûter, mais il est apparemment en bonne voie.