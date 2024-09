Yoshihiro Togashi fait partie des monuments du manga. Après Yu Yu Hakusho, il a forgé une œuvre légendaire avec Hunter x Hunter. Mais, les problèmes de santé de l'auteur ont imposé un long moment de pause à l'auteur. L'aventure de Gon et de ses camarades Hunter était donc à l'arrêt depuis presque deux ans. Mais, le soleil se lève enfin sur la série : hier, le tome 38 est enfin paru au Japon. Pour promouvoir cet événement, le magazine Jump a partagé une vidéo qui fait office de trailer. L'intrigue se dévoile... mais sans un personnage pourtant crucial.

Hunter x Hunter fait un retour royal

Le grand moment attendu par les lecteurs de Hunter x Hunter est enfin là, du moins au Japon. Le tome 38 du manga est enfin disponible en librairie. De façon très logique, il faudra patienter un petit peu pour le voir arriver en France par le biais des éditions Kana. Mais toute la communauté de fans se réjouit de cette nouvelle, qui sera suivie d'une reprise d'une publication périodique chapitre par chapitre dans le Weekly Shōnen Jump.

Le magazine de pré-publication a d'ailleurs sorti une nouvelle bande-annonce pour ce nouveau tome. Comme on pouvait s'y attendre, on comprend que la Brigade fantôme, menée ici par Kuroro, sera au cœur de ce tome. Un focus important semble être consacré à la jeunesse des membres de l'organisation. Mais, aujourd'hui, on peut voir Kurapika se dresser face à elle. Dans quel but ?

Mais où est Gon ?

Attention, cette partie contient des spoilers relatifs aux derniers chapitres de Hunter x Hunter.

Le héros de HxH nous sourit en couverture de ce 38e tome. Pourtant, Togashi prévient les lectrices et lecteurs : il n'apparaîtra pas dans ce volume. Cela fait déjà 10 ans que ni Gon Freecs, ni son fidèle ami Kirua, ne se sont montrés dans le manga. Une absence qui surprendra certains... ou, plutôt, ceux qui connaissent davantage l'anime que la version papier.

De fait, pour celles et ceux qui suivent le chapitrage ne seront pas étonnés. Après l'arc des Fourmis-chimères (Kimera Ants), Gon se retrouve vidé de son Nen. Qui plus est, notre jeune héros a enfin accompli sont but, qui était de retrouver son père. Dès lors, l'histoire s'est détachée de lui pour suivre le point de vue d'autres personnages.

Depuis les derniers chapitres, Hunter x Hunter suit les pas de Jin, le paternel de Gon, et Kurapika - si vous suivez l'anime, vous vous rappellerez que cela est plus ou moins teasé à la fin de la version de 2001. Devenu membre des Zodiaques, Kurapika fait face à de nouveaux enjeux tout en étant en quête vengeance. Le tome 38, rassemblant les 10 derniers chapitres publiés, relate les événements du nouvel arc qui se dessine.

Cette absence de Gon ne doit pas freiner votre envie de replonger dans le manga. C'est peut-être une mauvaise surprise pour les “anime-only”, mais les fans du manga le savent bien : Hunter x Hunter est une fresque de grande envergure, qui n'a dévoilé qu'une partie de tout son univers. Il n'y a pas qu'un seul personnage principal. Et, tant que Togashi aura l'énergie pour construire la suite, celle-ci devrait nous réserver bien des aventures palpitantes.