Le manga Hunter x Hunter annonce une nouvelle pause après la publication du chapitre 420. Les fans qui suivent chaque nouvelle sortie n'ont pas de date de retour pour l'instant.

Le chapitre 420 de Hunter x Hunter sera le dernier avant un petit moment. Le Weekly Shōnen Jump, dans lequel est publié l'œuvre de Yoshihiro Togashi, a révélé que le manga entrerait en pause à partir de la semaine prochaine. Mais la mauvaise nouvelle ne s'arrête pas là pour les fans. On ignore encore quand la publication reprendra.

Hunter x Hunter en pause dès la semaine prochaine

C'est la crainte de tous les fans de Hunter x Hunter depuis la reprise du manga en 2026 : qu'il retombe en pause pour une longue période. Par la passé, la pré-publication dans le Weekly Shōnen Jump a été stoppée pendant des mois, voire des années.

Or, la mauvaise nouvelle vient de tomber, à savoir que Hunter x Hunter entrera en pause après la sortie du chapitre 420 ce dimanche 6 septembre, à 17 heures (heure française). Les fans ne savent pas encore quand ils retrouveront l'œuvre de Togashi, et ce alors qu'un affrontement de taille est en cours.

Cependant, on ne peut que rappeler que le Shōnen Jump et Yoshihiro Togashi se sont accordés depuis des mois pour que le retour de Hunter x Hunter se fasse dans de meilleures conditions. Fort est à parier que cette nouvelle pause ne sera pas aussi longue que les précédentes.

© Shūeisha

Quand reprendra le manga HxH ?

La pré-publication de Hunter x Hunter est donc stoppée pour une durée indéterminée. Du moins, est-ce le cas pour le public. En coulisses, le manga a déjà quelques chapitres d'avance. On imagine donc que l'éditeur et l'auteur cherchent le créneau le plus propice pour une reprise dynamique. Pour rappel, Togashi a annoncé que plusieurs chapitres étaient terminés ou en phase de finalisation :

424 : terminé, en attente de validation par Shūeisha aux dernières nouvelles

: terminé, en attente de validation par Shūeisha aux dernières nouvelles 425 à 427 : les trois seraient terminés

: les trois seraient terminés 428 à 430 : les chapitres seraient en dernière phase de production

: les chapitres seraient en dernière phase de production 431 : encrage confirmé par Togashi

En attendant d'avoir une annonce de reprise de Hunter x Hunter après le chapitre 420, les fans du manga dédramatisent avec une pointe d'humour sur les réseaux sociaux. Parmi les commentaires, on n'échappe évidemment pas aux traditionnels « je serai mort avant que la fin »1 ou « les fans doivent maîtriser le nen ET la patience »2. Mais la plupart n'oublie pas la santé de Yoshihiro Togashi qu'ils souhaitent voir revenir en force.