Encore plus que Berserk, être fan de Hunter x Hunter, c’est faire preuve d’une patience mise à rude épreuve. Depuis plus d’une décennie désormais, le manga phare du Weekly Shōnen Jump a été contraint d’abandonner sa publication hebdomadaire pour un rythme autrement plus irrégulier, régi par les problèmes de santé chroniques de Yoshihiro Togashi, son auteur. Alors que le chapitre 411 marquera prochainement le retour de la série, une autre bonne nouvelle attend cette fois les lecteurs français.

Après près de deux ans d’attente, le manga s’apprête enfin à accueillir un nouveau tome. Si Shueisha avait officialisé la sortie du tome 39 au Japon pour le 3 juillet 2026, soit près de deux ans après la parution du précédent paru en septembre 2024, la France, elle, attendait toujours sa date de publication. C’est désormais chose faite. Kana a en effet annoncé l’arrivée du tome 39 de Hunter x Hunter en librairie pour le 4 décembre 2026. Ce nouveau volume réunira ainsi les chapitres 401 à 410, qui avaient marqué le retour de Yoshihiro Togashi dans les pages du Weekly Shonen Jump après une longue interruption liée à ses problèmes de santé.

Depuis plusieurs années, Hunter x Hunter a en effet abandonné le rythme hebdomadaire traditionnel. Les chapitres sont désormais publiés uniquement lorsqu’ils sont prêts, afin de permettre à l’auteur de poursuivre son œuvre malgré ses problèmes de dos chroniques. Ce tome 39 de Hunter x Hunter reprendra ainsi là où l’histoire s’était arrêtée. On y suivra Kurapika et ses alliés à bord du navire Baleine Noire, poursuivant leur mission au cœur d’une guerre de succession toujours plus meurtrière. Jeux d’influence et assassinats seront toujours au cœur de cet arc.

L’annonce de Kana intervient par ailleurs dans un contexte particulièrement symbolique pour la licence. A quelques jours de la reprise de la publication du manga avec le chapitre 411 de Hunter x Hunter, l'œuvre a officiellement franchi le cap des 100 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Une performance qui lui permet d’intégrer le panthéon des mangas les plus vendus de l’histoire, malgré une publication particulièrement irrégulière depuis plus d’une décennie.

Source : Kana