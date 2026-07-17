Hunter x Hunter a enfin repris sa publication après une pause assez longue qui a permis à son auteur de prendre de l'avance. Le prochain chapitre arrivera ce week-end, sauf qu'il a déjà leaké et révèle un retour dingue pour les fans.

Le chapitre 414 de Hunter x Hunter sortira le 19 juillet 2026. Mais les fans peuvent déjà en avoir un aperçu de manière officieuse grâce aux leaks. Ces derniers créent justement l'événement en révélant des images qui enthousiasment déjà les fans. C'est maintenant confirmé, Gon et Kirua font leur retour dans le manga de Yoshihiro Togashi après plus de 10 ans d'absence.

Hunter x Hunter fait revenir deux héros adorés dans le chapitre 414

Le roi des mangas a enfin retrouvé un rythme de croisière. Hunter x Hunter a fait son grand retour dans le Weekly Shōnen Jump le 28 juin dernier avec le chapitre 411. Trois semaines plus tard, les lecteurs s'apprêtent à découvrir le chapitre 414 qui arrivera donc ce week-end. Toutefois, l'intégralité de son contenu a fuité en ligne. Et si ne vous révèlerons tous les détails, il y a un élément à côté duquel on ne peut pas passer.

Le chapitre 414 de Hunter x Hunter va enfin faire revenir deux de ses personnages les plus cultes : Gon Freecss et Kirua Zoldik (ou “Killua” pour les japonisants) ! Nous n'avions pas revu le premier depuis le mois de juin 2014 et le second depuis mars 2012, c'est dire combien la suite du manga va être attendue après cette apparition.

Les théories fusent déjà sur le devenir de Gon et Killua après le chapitre 414 de Hunter x Hunter. Alors que l'histoire du manga se concentrait sur Kurapika et la Brigade Fantôme, de grands événements sont attendus. D'abord, de nombreuses questions planent quant à la capacité de Gon à retrouver son nen. On se demande aussi toujours ce qui l'en est du Continent caché. De grandes choses pourraient donc se préparer pour nos héros à l'avenir.

Leak du chapitre 414 de Hunter x Hunter.

Où et quand lire les scans de HxH 414 ?

La sortie du chapitre 414 de Hunter x Hunter est imminente. Prévu pour le prochain numéro du Weekly Shōnen Jump, il sera également proposé en ligne par l'éditeur, et ce, gratuitement. Rendez-vous ce week-end pour vivre concrètement le retour de Gon et Killua dans le manga de Togashi :

Où ? La plateforme officielle Manga Plus

La plateforme officielle Manga Plus Quand ? Dimanche 19 juillet

Dimanche 19 juillet À quelle heure ? 17 heures