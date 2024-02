On sait depuis un moment que la saison 2 de House of the Dragon doit arriver en été 2024, mais récemment Warner a donné plus de précisions quant à la sortie !

House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones, a connu un grand succès avec 29 millions de spectateurs américains lors de sa diffusion. Évidemment, la saison 2 est au moins autant attendue. Sachant d’autant plus que George R.R. Martin, l’auteur des livres, a adoré les premiers épisodes qu’il a pu voir en avant-première, il les a trouvés “géniaux” et “puissants”. Malheureusement, il faudra attendre cet été pour pouvoir confirmer le ressenti du créateur de la saga. Cependant, bonne nouvelle, la série pourrait sortir bien plus tôt que prévu d’après les dires de David Zaslav, le PDG de Warner Bros.

La saison 2 d’House of the Dragon quelques mois en avance ?

Comme tout le monde le sait, l’été s’écoule du 20 juin au 22 septembre, voici donc la première fenêtre de sortie de la deuxième partie d’House of the Dragon. Cela dit, David Zaslav a donné quelques précisions dans une récente déclaration : « Pendant le prochain trimestre, nous aurons Hacks et House of the Dragon, suivi par The Penguin de DC et la nouvelle série Dune. » Sachant que le prochain trimestre dans le milieu dure du 2 avril au 30 juin, cela ne laisse qu’une dizaine de jours d’été pour que la saison 2 puisse paraître pendant l’été. La fenêtre de sortie est donc considérablement réduite du 20 au 30 juin 2024.

Le tournage peut-être ralenti ?

Évidemment, peut-être que David donnait des informations approximatives et que tout cela ne relève que de la surinterprétation. D’autant plus que la production d’House of Dragon a dû retourner des scènes dernièrement. Bien que ces tournages supplémentaires soient la norme sur des projets de cette envergure, du travail supplémentaire peut survenir et repousser la sortie. Cela dit, ces reshoots ne devraient prendre que quelques semaines comme l'a déclaré une source interne sur Twitter.

Ces différents indices nous donnent une meilleure idée de la date de sortie de la saison 2 de House of the Dragon. Mais tout ça ne reste que de la spéculation et aucune annonce officielle n’a encore été faite. En revanche, on a eu une annonce officielle concernant la date de sortie du deuxième spin off de Game of Thrones : A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight. La série qui se déroule 90 ans avant GoT sortira en fin d’année 2025 sur HBO Max.