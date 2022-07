George R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, a vu dans sa quasi totalité la série spin-off House of the Dragon et a donné un avis tranché. Le trailer version longue du Comic-Con est-il représentatif de la qualité finale ?

Plus que quelques semaines avant la diffusion de House of The Dragon, le spin-off de Game of Thrones probablement aussi attendu que redouté, sur HBO Max. Selon, George R. R. Martin, le créateur de GoT, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

House of the Dragon aussi fort que Game of Thrones ?

Ça paraît très compliqué, même impensable, mais on ne devrait cependant pas être déçus si l'on s'en remet aux propos de l'auteur de Game of Thrones. Le petit chanceux de Georges R. R. Martin a vu 99% de la saison 1 de House of the Dragon et son verdict est sans appel, c'est « incroyable ».

« J'ai vu neuf des 10 épisodes et c'est incroyable. Je suis très heureux » a-t-il déclaré lors d'un panel du Comic-Con de San Diego. Voilà qui a le mérite d'être clair. Alors forcément, on se dit que le créateur n'allait pas cracher dans la soupe, du moins pas avant la fin de la série, mais il y a un point non négligeable qui nous fait dire qu'on est peut-être au-delà de la simple communication corporate. Ou plutôt un nom.

Miguel Sapochnik est co-showrunner de cette série spin-off et ce n'est pas n'importe qui. C'est l'homme à l'origine de plusieurs épisodes dont le mémorable « The Battle of the Bastards ». Il sera aidé par Ryan Condal, co-créateur du show TV Colony.

Plein de dragons partout

House of Dragon se déroule 200 ans avant Game of Thrones et mettra en images la guerre civile La Danse des Dragons. Un événement qui enclenchera la chute de la Maison Targaryen, star de ce spin-off.

Qui dit Targaryen, dit dragon... et il n'y en aura pas qu'un. « Ils auront plus de dragons qu'ils n'en ont jamais eus » a précisé le co-showrunner Ryan Cordal lors du panel du Comic-Con de San Diego (via Deadline et Premiere). Pour cette première saison, il y en aura au moins 17. On en voit d'ailleurs dans la dernière bande-annonce version longue diffusé durant le salon américain.