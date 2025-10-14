On a enfin quelques nouvelles de Game of Thrones, même si la situation commence à sérieusement agacer son créateur. Que peut-on apprendre exactement à ce sujet ?

Voilà plus de dix ans que les fans de Game of Thrones attendent The Winds of Winter. Le sixième tome de la saga A Song of Ice and Fire n’a toujours pas de date de sortie, et la patience des lecteurs commence à s’effriter. Présent au Comic Con de New York, George R.R. Martin a une nouvelle fois pris la parole pour évoquer ce retard devenu presque légendaire.

Une explication sur le retard de Game of Thrones

Face à un public visiblement partagé entre affection et frustration, l’écrivain a reconnu ce que tout le monde savait déjà : il n’est pas un homme de calendrier pour Game of Thrones. "J’ai toujours eu du mal avec les délais", a-t-il confié. Avant d’ajouter qu’il ne se sentait pas bien lorsqu’il manquait une échéance ou rompait un contrat. George R.R. Martin n’a jamais caché son perfectionnisme. Pour lui, un livre n’est pas un produit à livrer, mais un monde à façonner. Et ce monde-là, Westeros, est si vaste qu’il refuse de le précipiter. "Je sais que beaucoup attendent The Winds of Winter, mais j’ai besoin de prendre le temps", a-t-il expliqué.

Le romancier a aussi tenu à répondre à ceux qui s’agacent de le voir s’impliquer dans d’autres projets. Chaque fois qu’il annonce une nouvelle adaptation, une partie des fans s’enflamme : "Pourquoi il fait ça alors qu’il devrait finir Winds of Winter ?" Martin s’en amuse, mais reconnaît que cela devient pesant. "Certains de ces textes datent de 1993 ! Je ne les écris pas maintenant, je les ai simplement ressortis de mes tiroirs", a-t-il rappelé avec humour. Une manière de dire qu’il ne délaisse pas Westeros et Game of Thrones, même s’il ne s’y consacre pas exclusivement.

Toujours passionné par son univers

Malgré la lassitude qui l’entoure, George R.R. Martin reste profondément attaché à son œuvre Game of Thrones. Il affirme travailler encore sur The Winds of Winter et assure qu’il aime ce projet autant que les autres.

Il ne veut cependant pas s’enfermer dans une seule histoire. "J’aime aussi ces autres projets", dit-il. Entre séries, rééditions et collaborations, il multiplie les expériences, convaincu qu’elles nourrissent son imagination.

Si les lecteurs doivent encore patienter, les spectateurs, eux, auront bientôt de quoi se réjouir. HBO prépare la série A Knight of the Seven Kingdoms, adaptée des nouvelles Dunk and Egg. L’histoire se déroule environ cent ans avant les événements de Game of Thrones et racontera les aventures d’un chevalier errant et de son jeune écuyer.

La série sortira sur HBO et Max le 18 janvier 2026. Elle marquera le début d’une nouvelle ère pour la franchise, avant le retour attendu de House of the Dragon saison 3 quelques mois plus tard.

Source : Entertainment Weekly