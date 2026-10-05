Cette semaine, HBO Max joue la carte de l’horreur avec l’arrivée d’une saga culte dans son catalogue, en plus de diffuser une nouvelle série portée par une actrice oscarisée.

De Netflix à Prime Video, en passant également par Disney+, ce mois d’octobre 2026 démarre d’une bien belle façon pour tous les abonnés aux différentes plateformes de SVOD. En effet, entre nouveaux programmes originaux et arrivée de franchises cultes pour la saison des horreurs, chacune y va de sa petite touche personnelle. Et cela vaut également pour HBO Max, qui joue le jeu comme toutes les autres pour cette nouvelle semaine à venir.

Tous les films HBO Max de la semaine du 5 au 11 octobre 2026

Côté films, tout d’abord, on retrouve sans surprise quelques programmes horrifiques, avec notamment l’arrivée des épisodes 3, 4 et 5 de Destination Finale ; mais également Van Helsing, blockbuster gothique mettant en scène Hugh Jackman en tant que chasseur de vampires. Pour les amateurs de films dramatiques, HBO Max proposera également deux excellents films signés Pedro Almodóvar, Tout sur ma mère et Volver, tandis que le thriller Les Proies ou la comédie romantique Macadam Baby seront aussi au programme de la semaine.

08/10 Van Helsing

09/10 Destination Finale 3, 4 et 5

10/10 Les Proies Macadam Baby

11/10 Tout sur ma mère Volver



Toutes les séries de la semaine du 5 au 11 octobre 2026

Côté séries, ensuite, les abonnés à la plateforme pourront notamment retrouver Catherine Zeta-Jones dans la saison 1 de Kill Jackie, une nouvelle série australo-britannique prenant la forme d’un thriller, tandis que la comédie noire espagnole Furia reviendra pour une nouvelle salve d’épisodes avec sa saison 2. Enfin, HBO Max proposera également une série animée pour la jeunesse avec Adventure Time: Side Quests, tandis que les fans de true crime pourront se lancer à la découverte de la saison 10 des Signes du mal, série documentaire au long cours.

05/10 Adventure Time : Side Quests – Saison 1, série jeunesse

08/10 Kill Jackie – Saison 1

09/10 Furia – Saison 2 Les Signes du mal – Saison 10, série documentaire



Source : HBO Max