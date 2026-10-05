C’est un nouveau mois qui débute tranquillement pour Netflix, qui ne perd pas de temps pour enrichir son catalogue avec de nombreuses nouveautés histoire d’occuper l’ensemble de ses abonnés en ce mois d’octobre 2026. Car contrairement à certains de ses concurrents comme Prime Video ou Disney+ par exemple, la plateforme au grand N a l’art et la manière d’alimenter son service avec une rigueur relativement rare, en témoignent toutes les nouveautés qui nous attendent au cours des sept prochains jours.

Tous les films Netflix de la semaine du 5 au 11 octobre 2026

Côté films, tout d’abord, Netflix va évidemment puiser dans le monde de l’horreur pour préparer comme il se doit l’arrivée d’Halloween, avec notamment de grands classiques comme Scream 1 et 2, mais aussi l’intégralité de la série American Nightmare. En parlant de classiques, Godzilla sera également à l’honneur cette semaine, au même titre que Ghosts of Mars, un film signé de l’illustre John Carpenter. Mais parce qu’il en faut pour tout le monde, Netflix proposera également son lot de comédies et de romances, aux côtés d'un thriller original, Animals, signé Ben Affleck.

05/10 Collection American Nightmare Godzilla Godzilla vs. Kong Street Fighter L'ultime combat

06/10 Boîte noire Y2K

07/10 Just a Gigolo Le Discours

08/10 N'oublie jamais À la croisée des mondes : La boussole d'or Dans le noir

09/10 Animals Scream 1 et 2 John Carpenter's Ghosts of Mars

10/10 Maestro(s)

11/10 Trilogie Dragons



Toutes les séries de la semaine du 5 au 11 octobre

Côté séries, l’horreur sera également de la partie avec l’arrivée de Below, un nouveau programme canadien original porté par Josh Hartnett, Mackenzie Davis et Charlie Heaton. Pour le reste, les abonnés à Netflix pourront profiter de l’intégralité de Mayor of Kingstown, qui débarquera avec ses quatre saisons, mais également de la suite de l’Arène, téléréalité française sur le MMA. Enfin, les amateurs d’animes pourront y retrouver le spin-off de My Hero Academia, Vigilantes, aux côtés de la seconde saison d’Haunted Hotel, signée par un ex-scénariste de Rick et Morty.

05/10 Mayor of Kingstown - Saisons 1 à 4

06/10 My Hero Academia Vigilantes

07/10 L'Arène - Partie 2

08/10 Below

09/10 Haunted Hotel - Saison 2



Source : Netflix