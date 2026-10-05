Voici le programme de toutes les nouveautés à venir sur Netflix cette semaine, avec l’arrivée de films issus de franchises cultes mais aussi d’une nouvelle série événement.
C’est un nouveau mois qui débute tranquillement pour Netflix, qui ne perd pas de temps pour enrichir son catalogue avec de nombreuses nouveautés histoire d’occuper l’ensemble de ses abonnés en ce mois d’octobre 2026. Car contrairement à certains de ses concurrents comme Prime Video ou Disney+ par exemple, la plateforme au grand N a l’art et la manière d’alimenter son service avec une rigueur relativement rare, en témoignent toutes les nouveautés qui nous attendent au cours des sept prochains jours.
Tous les films Netflix de la semaine du 5 au 11 octobre 2026
Côté films, tout d’abord, Netflix va évidemment puiser dans le monde de l’horreur pour préparer comme il se doit l’arrivée d’Halloween, avec notamment de grands classiques comme Scream 1 et 2, mais aussi l’intégralité de la série American Nightmare. En parlant de classiques, Godzilla sera également à l’honneur cette semaine, au même titre que Ghosts of Mars, un film signé de l’illustre John Carpenter. Mais parce qu’il en faut pour tout le monde, Netflix proposera également son lot de comédies et de romances, aux côtés d'un thriller original, Animals, signé Ben Affleck.
- 05/10
- Collection American Nightmare
- Godzilla
- Godzilla vs. Kong
- Street Fighter L'ultime combat
- 06/10
- Boîte noire
- Y2K
- 07/10
- Just a Gigolo
- Le Discours
- 08/10
- N'oublie jamais
- À la croisée des mondes : La boussole d'or
- Dans le noir
- 09/10
- Animals
- Scream 1 et 2
- John Carpenter's Ghosts of Mars
- 10/10
- Maestro(s)
- 11/10
- Trilogie Dragons
Toutes les séries de la semaine du 5 au 11 octobre
Côté séries, l’horreur sera également de la partie avec l’arrivée de Below, un nouveau programme canadien original porté par Josh Hartnett, Mackenzie Davis et Charlie Heaton. Pour le reste, les abonnés à Netflix pourront profiter de l’intégralité de Mayor of Kingstown, qui débarquera avec ses quatre saisons, mais également de la suite de l’Arène, téléréalité française sur le MMA. Enfin, les amateurs d’animes pourront y retrouver le spin-off de My Hero Academia, Vigilantes, aux côtés de la seconde saison d’Haunted Hotel, signée par un ex-scénariste de Rick et Morty.
- 05/10
- Mayor of Kingstown - Saisons 1 à 4
- 06/10
- My Hero Academia Vigilantes
- 07/10
- L'Arène - Partie 2
- 08/10
- Below
- 09/10
- Haunted Hotel - Saison 2
Source : Netflix