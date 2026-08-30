HBO Max dévoile toutes ses nouveautés pour le mois de septembre 2026. Une tonne de nouveaux films arrive, avec de grands classiques, mais aussi des séries incontournables.
HBO Max ne fera pas de la figuration en septembre 2026. Qu'on se le dise, la rentrée va être bien remplie sur les plateformes de SVOD. Face à Netflix, Prime Video, Disney+ et les autres plateformes concurrentes, celle de Warner joue avant tout la carte des grands classiques pour le mois à venir. Que ce soit en matière de films ou de séries, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir des valeurs sûres. Toutefois, il y aura bien quelques nouveautés fraîches dans le lot.
Tous les nouveaux films de HBO Max en septembre 2026
On ne vous fera pas l'affront de vous présenter les films cultes à venir en septembre 2026 sur HBO Max. La Légende de Beowulf, N'oublie jamais ou encore American Psycho... Les cinéphiles ont l'embarras du choix. Mais si vous êtes en recherche de nouveautés, certaines titres pourraient vous intéresser. Les joueurs pourront notamment découvrir enfin l'adaptation de Minecraft, énorme carton au box-office. Même si la réalisation n'est pas transcendante, c'est la garantie d'un bon moment sans prise de tête. Dans un autre genre, vous ne pouvez pas passer à côté de Sinners, l'aventure horrifique et musicale en plein cœur du Mississipi qui a fait sensation en 2025, allant jusqu'à décrocher 4 Oscars. Et pour ne rien louper, voici le calendrier complet des sorties :
- 2 SEPTEMBRE :
- Minecraft, le film – comédie adaptée du célèbre jeu vidéo
- 4 SEPTEMBRE :
- La Légende de Beowulf
- Payback
- Le Projet Blair Witch
- 6 SEPTEMBRE :
- Rogue : L'Ultime Affrontement
- 10 SEPTEMBRE :
- Risky Business
- Le Transporteur | saga films 1 à 3
- Le Transporteur : Héritage
- 11 SEPTEMBRE :
- Le Bonhomme de neige
- 12 SEPTEMBRE :
- Mes meilleures amies
- 13 SEPTEMBRE :
- Hotel Rwanda
- Massacre au campus
- La Nonne 2
- 16 SEPTEMBRE :
- Marinette
- Sinners
- 17 SEPTEMBRE :
- Le Dernier Samouraï
- The Wall Street Project
- 18 SEPTEMBRE :
- Le Chasseur et la Reine des glaces
- Old Henry
- 19 SEPTEMBRE :
- Five
- N'oublie jamais
- 20 SEPTEMBRE :
- L'Échange
- The Tree of Life
- 23 SEPTEMBRE :
- Kate Moss, Naked Portrait
- Siren: The Voices of Shelley Beattie – documentaire
- 24 SEPTEMBRE :
- Ogre
- 25 SEPTEMBRE :
- Solitaire
- U.S. Marshalls
- 26 SEPTEMBRE :
- Valentine's Day
- 27 SEPTEMBRE :
- American Psycho
- 30 SEPTEMBRE :
- L'Homme qui voulait vivre sa vie
- La Proie
Les séries officialisées sur HBO Max en septembre 2026
Comme nous vous le disions, HBO Max mise aussi sur un gros classique pour la rentrée. Si vous êtes passé à côté de la comédie dramatique Gilmore Girls, véritable incontournable au début des années 2000, vous allez pouvoir vous faire l'intégrale dès mardi prochain. Un peu plus tard, la plus grosse nouveauté sera assurément la sortie de la saison 2 d'Outlander Blood of My Blood, le préquel de la célèbre série qui mêle fantasy et contexte historique. Mais ce ne sont pas les seules séries à débarquer en septembre dans le catalogue. Voici tous les titres à venir :
- 1er SEPTEMBRE :
- Gilmore Girls | saisons 1 à 7
- 4 SEPTEMBRE :
- Dogu | saisons 1 à 4
- 7 SEPTEMBRE :
- Collision – telenovela
- 8 SEPTEMBRE :
- O. J. Simpson : Le Comeback scandaleux – série documentaire
- 11 SEPTEMBRE :
- Des cadavres en eaux troubles – série documentaire
- Professeur Raoult vs Le Gang des Cerises – série documentaire
- 18 SEPTEMBRE :
- Dino Ranch : L'île des explorateurs – dessin animé jeunesse
- Tsaman : La Vérité cachée – série documentaire
- 19 SEPTEMBRE :
- Outlander: Blood of My Blood | saison 2
- 21 SEPTEMBRE :
- American Hostage
- Youth
- 25 SEPTEMBRE :
- 4 Block Zero
- Paolo
- The Good Spirit: Behind the Door of the Opus Dei – série documentaire
Les compétitions sportives à ne pas louper
Outre les fictions et documentaires de HBO Max, la plateforme vous donne aussi accès aux retransmissions de grandes compétitions sportives grâce à un accès exclusif à Eurosport. Pour le coup, vous pourrez retrouver du cyclisme, du tennis et de la moto :
- 1er SEPTEMBRE :
- La Vuelta – compétition de cyclisme en Italie jusqu'au 13 septembre
- US Open – tournoi des États-Unis de tennis
- 11 SEPTEMBRE :
- GP Québec – compétition canadienne de cyclisme
- 13 SEPTEMBRE :
- GP Montréal – compétition canadienne de cyclisme
- 19 SEPTEMBRE :
- Endurance Moto Bol d'or
- 20 SEPTEMBRE :
- Championnat du monde sur route – cyclisme jusqu'au 27 septembre
- 25 SEPTEMBRE :
- Laver cup – tournoi de tennis jusqu'au 27 septembre
Source : Warner Bros. Discovery.