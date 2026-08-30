HBO Max ne fera pas de la figuration en septembre 2026. Qu'on se le dise, la rentrée va être bien remplie sur les plateformes de SVOD. Face à Netflix, Prime Video, Disney+ et les autres plateformes concurrentes, celle de Warner joue avant tout la carte des grands classiques pour le mois à venir. Que ce soit en matière de films ou de séries, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir des valeurs sûres. Toutefois, il y aura bien quelques nouveautés fraîches dans le lot.

Tous les nouveaux films de HBO Max en septembre 2026

On ne vous fera pas l'affront de vous présenter les films cultes à venir en septembre 2026 sur HBO Max. La Légende de Beowulf, N'oublie jamais ou encore American Psycho... Les cinéphiles ont l'embarras du choix. Mais si vous êtes en recherche de nouveautés, certaines titres pourraient vous intéresser. Les joueurs pourront notamment découvrir enfin l'adaptation de Minecraft, énorme carton au box-office. Même si la réalisation n'est pas transcendante, c'est la garantie d'un bon moment sans prise de tête. Dans un autre genre, vous ne pouvez pas passer à côté de Sinners, l'aventure horrifique et musicale en plein cœur du Mississipi qui a fait sensation en 2025, allant jusqu'à décrocher 4 Oscars. Et pour ne rien louper, voici le calendrier complet des sorties :

2 SEPTEMBRE : Minecraft, le film – comédie adaptée du célèbre jeu vidéo

4 SEPTEMBRE : La Légende de Beowulf Payback Le Projet Blair Witch

6 SEPTEMBRE : Rogue : L'Ultime Affrontement

10 SEPTEMBRE : Risky Business Le Transporteur | saga films 1 à 3 Le Transporteur : Héritage

11 SEPTEMBRE : Le Bonhomme de neige

12 SEPTEMBRE : Mes meilleures amies

13 SEPTEMBRE : Hotel Rwanda Massacre au campus La Nonne 2

16 SEPTEMBRE : Marinette Sinners

17 SEPTEMBRE : Le Dernier Samouraï The Wall Street Project

18 SEPTEMBRE : Le Chasseur et la Reine des glaces Old Henry

19 SEPTEMBRE : Five N'oublie jamais

20 SEPTEMBRE : L'Échange The Tree of Life

23 SEPTEMBRE : Kate Moss, Naked Portrait Siren: The Voices of Shelley Beattie – documentaire

24 SEPTEMBRE : Ogre

25 SEPTEMBRE : Solitaire U.S. Marshalls

26 SEPTEMBRE : Valentine's Day

27 SEPTEMBRE : American Psycho

30 SEPTEMBRE : L'Homme qui voulait vivre sa vie La Proie



Les séries officialisées sur HBO Max en septembre 2026

Comme nous vous le disions, HBO Max mise aussi sur un gros classique pour la rentrée. Si vous êtes passé à côté de la comédie dramatique Gilmore Girls, véritable incontournable au début des années 2000, vous allez pouvoir vous faire l'intégrale dès mardi prochain. Un peu plus tard, la plus grosse nouveauté sera assurément la sortie de la saison 2 d'Outlander Blood of My Blood, le préquel de la célèbre série qui mêle fantasy et contexte historique. Mais ce ne sont pas les seules séries à débarquer en septembre dans le catalogue. Voici tous les titres à venir :

1 er SEPTEMBRE : Gilmore Girls | saisons 1 à 7

4 SEPTEMBRE : Dogu | saisons 1 à 4

7 SEPTEMBRE : Collision – telenovela

8 SEPTEMBRE : O. J. Simpson : Le Comeback scandaleux – série documentaire

11 SEPTEMBRE : Des cadavres en eaux troubles – série documentaire Professeur Raoult vs Le Gang des Cerises – série documentaire

18 SEPTEMBRE : Dino Ranch : L'île des explorateurs – dessin animé jeunesse Tsaman : La Vérité cachée – série documentaire

19 SEPTEMBRE : Outlander: Blood of My Blood | saison 2

21 SEPTEMBRE : American Hostage Youth

25 SEPTEMBRE : 4 Block Zero Paolo The Good Spirit: Behind the Door of the Opus Dei – série documentaire



Les compétitions sportives à ne pas louper

Outre les fictions et documentaires de HBO Max, la plateforme vous donne aussi accès aux retransmissions de grandes compétitions sportives grâce à un accès exclusif à Eurosport. Pour le coup, vous pourrez retrouver du cyclisme, du tennis et de la moto :

1 er SEPTEMBRE : La Vuelta – compétition de cyclisme en Italie jusqu'au 13 septembre US Open – tournoi des États-Unis de tennis

11 SEPTEMBRE : GP Québec – compétition canadienne de cyclisme

13 SEPTEMBRE : GP Montréal – compétition canadienne de cyclisme

19 SEPTEMBRE : Endurance Moto Bol d'or

20 SEPTEMBRE : Championnat du monde sur route – cyclisme jusqu'au 27 septembre

25 SEPTEMBRE : Laver cup – tournoi de tennis jusqu'au 27 septembre

