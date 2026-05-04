HBO Max vous réserve du lourd cette semaine. La plateforme de SVOD a encore de belles nouveautés pour vous, avec des films classiques et surtout de grosses séries.

À l'approche du nouveau long week-end, HBO Max vous prépare encore un beau programme. Même si Netflix, Prime Video ou encore Disney+ font le plein, la plateforme de Warner / Paramount pourrait bien être celle qui retiendra votre attention. De grands films rejoignent son catalogue cette semaine, mais aussi des séries événements qui valent le détour.

Tous les nouveaux films de la semaine sur HBO Max

Du grand cinéma se joue cette semaine sur HBO Max. La plateforme commence par accueillir Leurs Enfants après eux, un drame français de 2024 adapté du prix Goncourt 2018 qui nous plonge dans la vie d'adolescents des années 1990. Des classiques seront également au rendez-vous ces jours-ci. Par exemple, on ne présente plus Inglorious Basterds, le film de guerre de Quentin Tarantino avec Brad Pitt, Christophe Waltz ou encore Mélanie Laurent. Autre morceau du 7ᵉ art à dévorer absolument : Thirst, ceci est mon sang. Ce film d'horreur signé Park Chan-Wook (Old Boy) avait reçu le prix du jury à Cannes en 2009, pour sa réécriture exemplaire d'une œuvre d'Emile Zola. Et ce n'est là qu'un aperçu de ce qui vous attend jusqu'au 10 mai 2026 :

6 MAI : Leurs Enfants après eux — drame adapté du roman de Nicolas Mathieu.

7 MAI : Her — après sa séparation, un homme retrouve l'amour avec une IA. The Immigrant — le sort dramatique d'une immigrée arrivant aux États-Unis après la guerre.

8 MAI : Good Fortune — Keanu Reeves joue les anges gardiens dans cette comédie d'Aziz Ansari. Inglourious Basterds — l'uchronie délirante de Quentin Tarantino sur la Seconde Guerre mondiale. K-Everything : L'Essor de la culture coréenne — documentaire. Thirst, ceci est mon sang — film d'horreur sud-coréen de Park Chan-wook.

9 MAI : L'Événement — drame français qui met en lumière les enjeux de l'avortement dans la France des années 1960.



Les nouvelles séries à découvrir du 4 au 10 mai 2026

De grosses séries sont également à retrouver sur le service cette semaine, à commencer par Euphoria qui poursuit la diffusion de sa saison 3 avec un épisode 4 sous haute tension. Après l'épisode 3, apprêtez-vous à une suite tout aussi saignante. Dans un autre style, HBO Max s'apprête à accueillir Song of the Samurai (Chiruran Shinsengumi Requiem), l'adaptation du manga éponyme de Shinya Umemura. En pleine période de guerre, on y suit une milice prête à défendre Kyoto malgré les tensions qui règnent. Mais d'autres séries arrivent également :

4 MAI : Euphoria | saison 3, épisode 4 — après le mariage tant attendu tout vire au cauchemar.

5 MAI : American Monster | saison 13 — série documentaire sur des meurtriers.

8 MAI : Batwheels | saison 3 — dessin animé jeunesse sur des voitures à Gotham City. The Palu Family: Under a Dark Spell — série documentaire sur une affaire criminelle en Turquie.

9 MAI : Song of the Samurai — nouvelle série HBO Max à l'ère d'Edo.

