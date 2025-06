Notre périple des sorties SVOD sur Netflix, Prime Video, Disney+ s'achève avec HBO Max. Dans le cadre des nouveautés de juin 2025 de la semaine du 9 au 15 juin 2025, les abonnés ont pu (re)découvrir la trilogie culte Infernal Affairs, les films La Première Étoile et La Deuxième Étoile ou encore l'intégrale de la série The 100. Qu'attendre des ajouts du 16 au 22 juin 2025 ? Une saga adorée qui bastonne débarque en partie, avec plusieurs séries dont la saison 3 de The Gilded Age.

Tous les films HBO Max du 16 au 22 juin 2025

La saga adorée IP Man, avec le roi de l'action Donnie Yen (John Wick 4), est surreprésentée dans les sorties HBO Max de la semaine du 16 au 22 juin 2025. Ip Man 3, Ip Man 4 : Le dernier combat et Ip Man Legacy : Master Z font partie des nouveautés des jours à venir. Une série de films d'arts martiaux très populaires qui se base sur Ip Man, un maitre d'arts martiaux qui a réellement existé. Si vous voulez de la baston, vous allez donc être servis ! Après la bagarre, vous pourrez vous détendre en écoutant les musiques de Presley dans Elvis.

Elvis est un long-métrage biographique sur le célèbre chanteur qui est sorti en 2022 et qui est réalisé par Baz Luhrmann (Roméo + Juliette, Gatsby le Magnifique...) avec Austin Butler (Dune 2, Eddington...) dans le rôle principal. Ce récit s'attarde sur 20 années de relation entre le manager d'Elvis Presley et l'artiste, sur l'ascension de ce dernier et d'autres aspects. Ce sera disponible sur HBO Max dès le 22 juin 2025.

18/06 Ip Man 3 Ip Man 4 : Le dernier combat Ip Man Legacy : Master Z

22/06 Elvis



Toutes les séries du 16 au 22 juin 2025

HBO Max compte ajouter à son catalogue plusieurs séries entre le 16 et 22 juin 2025, dont Blake Lively vs Justin Baldoni : Accusations à Hollywood. Un documentaire sur l'affaire entre les deux acteurs qui a éclaté suite au tournage du films It Ends With Us. La star de Gossip Girl, qui a récemment enfilé le costume de Lady Deadpool dans Deadpool & Wolverine, a accusé son partenaire de jeu d'harcèlement sexuel et d'environnement de travail toxique. On aura donc un aperçu des coulisses de cette affaire qui est encore en cours à l'heure où l'on parle.

Les sorties de la semaine sur HBO Max comprennent également la saison 3 The Gilded Age. Une série qui relate l'âge d'or américain avec l'essor de grandes fortunes industrielles, les familles aristocratiques, les nouveaux riches, et évidemment les inégalités sociales et conflits qui en découlent.

18/06 Surviving Ohio State - série documentaire

20/06 Maintenant ou jamais : FC Monfermeil - série documentaire

23/06 The Gilded Age - saison 3 Blake Lively vs Justin Baldoni : Accusations à Hollywood

25/06 Time After Time



Source : Warner Bros.