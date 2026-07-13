Il y a du nouveau à venir cette semaine sur HBO Max. Tout comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, la plateforme de streaming accueille des films et des séries qui vont bien vous occuper pendant vos vacances de juillet 2026. Pour le coup, il y a de grands titres dans le lot et même une nouveauté qui va parler aux joueuses et aux joueurs. Retrouvez le calendrier complet des sorties HBO du 13 au 19 juillet.

De nouveaux films en streaming cette semaine sur HBO Max

En tout, ce sont 7 films qui rejoignent la plateforme de streaming HBO Max du 13 au 19 juillet 2026. Pour le coup, le service ne fait pas les choses à moitié avec une sélection qui mise sur les classiques et les récents succès du box office. Parmi les nouveautés qui arrivent cette semaine, les joueuses et joueurs pourront notamment redécouvrir Nathan Drake dans la première adaptation en live-action de la licence Uncharted. Une autre forme d'aventure se dessinera à l'écran dans les jours qui viennent avec le film Barbie, qui imagine l'arrivée dans le monde réelle de la célèbre poupée Mattel. Mais ce n'est là qu'un aperçu des longs-métrages qui vont débarquer dans votre abonnement, voici le calendrier des sorties :

16 JUILLET : JSA (Joint Security Area) — thriller de Park Chan-Wook.

17 JUILLET : Complots — Mel Gibson joue un chauffeur de taxi paranoïaque. Uncharted — les aventures de Nathan Drake revisitées par Ruben Fleischer.

18 JUILLET : Jerry Maguire — comédie dramatique inspirée de la vraie vie de l'agent sportif de la NFL. Speak No Evil — remake du thriller psychologique sur une famille dont les vacances virent au cauchemar.

19 JUILLET : Barbie — la poupée la plus célèbre du monde prend vie à l'écran. La Mort aux trousses - thriller d'espionnage d'Alfred Hitchcock.



Les séries qui rejoignent votre abonnement du 13 au 19 juillet 2026

Du côté des séries, le programme est plus léger. Pour autant, il vaut le détour. D'abord, HBO Max fait dès aujourd'hui de la place dans son catalogue pour deux dessins animés de Cartoon Network. Ensuite, la plateforme de streaming accueillera la série Il était deux fois, librement inspirée du roman éponyme de Frank Thilliez. On suit l'enquête d'une mère policière à la recherche de sa fille depuis plus de dix ans et, surtout, une grosse amnésie. Ne manquez pas les nouveautés, voici les dates de sortie :

13 JUILLET : Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà — dessin anime satirique de Cartoon Network. Les merveilleuses mésaventures de Flapjack — dessin animé d'aventures.

16 JUILLET : Il était deux fois — thriller sur une mère qui cherche sa fille.

