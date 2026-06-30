A chaque nouveau mois, son lot de nouveautés. Toutes les plateformes de streaming poursuivent leur ballet mensuel : des programmes sont retirés, et d’autres viennent prendre leur place pour faire évoluer le catalogue. HBO Max ne fait évidemment pas exception, et le mois de juillet 2026 sera avant tout marqué par les arrivées de deux séries dérivées d’univers adorés de la pop culture. Entre nouveautés originales, grands classiques et films récents à voir au moins une fois, voici le programme de HBO Max en juillet 2026 :

Tous les nouveaux films en juillet 2026

De Troie à Les Misérables, en passant par L'Effet papillon ou Trainsporting, HBO Max continuera de miser sur une sélection de classiques en juillet. Une fournée de nouveaux ajouts tous azimuts, mélangeant des films cultes, d’autres qui ne sont pas parvenus à marquer les esprits, mais aussi des grands noms de l’ère moderne du cinéma et des succès incontournables de ces dernières années. Les abonnés HBO Max pourront ainsi (re)découvrir quelques noms récents prestigieux comme Call Me By Your Name, Everything Everywhere All at Once ou encore Bullet Train, pour ne citer qu’eux. Aucun film HBO original à l’horizon en revanche, mais voici tous ceux qui rejoindront le service en juillet 2026 :

2 juillet

Call Me By Your Name - Film

3 juillet

Troie - Film

4 juillet

Skin - Film

5 juillet

Everything Everywhere All at Once - Film

8 juillet

Fidelio, l'odyssée d'Alice - Film

10 juillet sur HBO Max

Bullet Train - Film

Waterworld - Film

11 juillet

Easy Girl - Film

Les Misérables (1998) - Film

12 juillet

Jersey Boys - Film

Instinct de survie - Film

16 juillet

JSA (Joint Security Area) - Film

17 juillet

Complots - Film

Uncharted - Film

18 juillet

Jerry Maguire - Film

Speak No Evil (2024) - Film

19 juillet

Barbie - Film

La Mort aux trousses - Film

22 juillet

Jusqu'à la garde - Film

23 juillet

L'Effet papillon - Film

24 juillet sur HBO Max

10 000 - Film

Money Monster - Film

25 juillet

The Gentlemen - Film

Crazy, Stupid, Love - Film

26 juillet

The Northman - Film

27 juillet

The Creator - Film

30 juillet

Trainspotting - Film

T2 Trainspotting - Film

31 juillet

Le Grand Jeu - Film

Postman - Film

Toutes les séries, documentaires et événements sur HBO Max en juillet 2026

Côté séries, en revanche, HBO Max pourra compter sur une nouveauté particulièrement attendue, le prochain spin-off de Big Bang Theory. A l’honneur cette fois, Stuart Bloom, le propriétaire de la boutique de comics, contraint de réparer la réalité après avoir déclenché un cataclysme multiversel en cassant un appareil conçu par Sheldon et Leonard. Et ce ne sera pas la seule série originale HBO Max qui prendra place dans un univers bien connu des geeks. La plateforme lancera également President Curtis, une série d’animation prenant place dans l’univers de Rick and Morty. Elle suivra donc le président Andre Curtis et son équipe excentrique, alors qu’ils font face à des phénomènes inexpliqués. Voici, sans plus attendre, toutes les séries attendues sur HBO Max en juillet 2026

1er juillet

Bang My Box: The Robin Byrd Story - Documentaire

3 juillet

Deep Revenge - Série

Un jour dans mon corps - Divertissement

4 juillet

Cyclisme - Tour de France (4-26 juillet, avec Eurosport)

5 juillet

Retour à l'instinct primaire : Le choc des légendes (Saison 3) - Divertissement

9 juillet

UCI Mountain Bike World Series - Andorre (9-12 juillet, avec Eurosport)

The Iris Affair (Saison 1) - Série

10 juillet

Coupe du monde d'escalade - Chamonix (10-12 juillet, exclu avec Eurosport)

13 juillet

Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà (Saison 1) - Série jeunesse

Les merveilleuses mésaventures de Flapjack (Saison 1) - Série jeunesse

16 juillet

Il était deux fois (Saison 1) - Série

24 juillet

Stuart Fails to Save the Universe (Saison 1) - Série HBO Max

Stuart Fails to Save the Universe Podcast (Saison 1) - Podcast

27 juillet

ATP 500 Washington (27 juillet - 2 août, exclu avec Eurosport)

President Curtis (Saison 1) - Série animée adulte HBO Max

28 juillet

Cyclisme - Tour de l'Ain (28-30 juillet, avec Eurosport)

31 juillet

Fired Up! (Saison 1) - Série

Source : HBO Max