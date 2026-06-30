C’est au tour de HBO Max de dévoiler l’ensemble de ses nouveautés pour juillet 2026. Cinéphiles et sériephiles seront gâtés ce mois-ci sur la plateforme.
A chaque nouveau mois, son lot de nouveautés. Toutes les plateformes de streaming poursuivent leur ballet mensuel : des programmes sont retirés, et d’autres viennent prendre leur place pour faire évoluer le catalogue. HBO Max ne fait évidemment pas exception, et le mois de juillet 2026 sera avant tout marqué par les arrivées de deux séries dérivées d’univers adorés de la pop culture. Entre nouveautés originales, grands classiques et films récents à voir au moins une fois, voici le programme de HBO Max en juillet 2026 :
Tous les nouveaux films en juillet 2026
De Troie à Les Misérables, en passant par L'Effet papillon ou Trainsporting, HBO Max continuera de miser sur une sélection de classiques en juillet. Une fournée de nouveaux ajouts tous azimuts, mélangeant des films cultes, d’autres qui ne sont pas parvenus à marquer les esprits, mais aussi des grands noms de l’ère moderne du cinéma et des succès incontournables de ces dernières années. Les abonnés HBO Max pourront ainsi (re)découvrir quelques noms récents prestigieux comme Call Me By Your Name, Everything Everywhere All at Once ou encore Bullet Train, pour ne citer qu’eux. Aucun film HBO original à l’horizon en revanche, mais voici tous ceux qui rejoindront le service en juillet 2026 :
2 juillet
- Call Me By Your Name - Film
3 juillet
- Troie - Film
4 juillet
- Skin - Film
5 juillet
- Everything Everywhere All at Once - Film
8 juillet
- Fidelio, l'odyssée d'Alice - Film
10 juillet sur HBO Max
- Bullet Train - Film
- Waterworld - Film
11 juillet
- Easy Girl - Film
- Les Misérables (1998) - Film
12 juillet
- Jersey Boys - Film
- Instinct de survie - Film
16 juillet
- JSA (Joint Security Area) - Film
17 juillet
- Complots - Film
- Uncharted - Film
18 juillet
- Jerry Maguire - Film
- Speak No Evil (2024) - Film
19 juillet
- Barbie - Film
- La Mort aux trousses - Film
22 juillet
- Jusqu'à la garde - Film
23 juillet
- L'Effet papillon - Film
24 juillet sur HBO Max
- 10 000 - Film
- Money Monster - Film
25 juillet
- The Gentlemen - Film
- Crazy, Stupid, Love - Film
26 juillet
- The Northman - Film
27 juillet
- The Creator - Film
30 juillet
- Trainspotting - Film
- T2 Trainspotting - Film
31 juillet
- Le Grand Jeu - Film
- Postman - Film
Toutes les séries, documentaires et événements sur HBO Max en juillet 2026
Côté séries, en revanche, HBO Max pourra compter sur une nouveauté particulièrement attendue, le prochain spin-off de Big Bang Theory. A l’honneur cette fois, Stuart Bloom, le propriétaire de la boutique de comics, contraint de réparer la réalité après avoir déclenché un cataclysme multiversel en cassant un appareil conçu par Sheldon et Leonard. Et ce ne sera pas la seule série originale HBO Max qui prendra place dans un univers bien connu des geeks. La plateforme lancera également President Curtis, une série d’animation prenant place dans l’univers de Rick and Morty. Elle suivra donc le président Andre Curtis et son équipe excentrique, alors qu’ils font face à des phénomènes inexpliqués. Voici, sans plus attendre, toutes les séries attendues sur HBO Max en juillet 2026
1er juillet
- Bang My Box: The Robin Byrd Story - Documentaire
3 juillet
- Deep Revenge - Série
- Un jour dans mon corps - Divertissement
4 juillet
- Cyclisme - Tour de France (4-26 juillet, avec Eurosport)
5 juillet
- Retour à l'instinct primaire : Le choc des légendes (Saison 3) - Divertissement
9 juillet
- UCI Mountain Bike World Series - Andorre (9-12 juillet, avec Eurosport)
- The Iris Affair (Saison 1) - Série
10 juillet
- Coupe du monde d'escalade - Chamonix (10-12 juillet, exclu avec Eurosport)
13 juillet
- Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà (Saison 1) - Série jeunesse
- Les merveilleuses mésaventures de Flapjack (Saison 1) - Série jeunesse
16 juillet
- Il était deux fois (Saison 1) - Série
24 juillet
- Stuart Fails to Save the Universe (Saison 1) - Série HBO Max
- Stuart Fails to Save the Universe Podcast (Saison 1) - Podcast
27 juillet
- ATP 500 Washington (27 juillet - 2 août, exclu avec Eurosport)
- President Curtis (Saison 1) - Série animée adulte HBO Max
28 juillet
- Cyclisme - Tour de l'Ain (28-30 juillet, avec Eurosport)
31 juillet
- Fired Up! (Saison 1) - Série
Source : HBO Max