Prime Video n'a pas beaucoup de sorties cette semaine, pour ainsi dire, il n'y aura que Ride or Die, sa nouvelle série événement portée par un duo d'actrices qui détonnent. Une série d'action, qui mélangera un peu de thriller et quelques petites touches d'humour. Après la série Elle disponible depuis le 1er juillet et maintenant Ride or Die, d'autres sorties auront lieu plus tard dans le mois, notamment La Bouche du Diable, le film estival le plus attendu de Prime Video, ou encore la nouvelle série Sadokan.

Une nouvelle série Prime Video cette semaine du 13 au 19 juillet 2026

C'est la seule nouveauté de la semaine sur Prime Video, qui ne sort même pas de film du 13 au 19 juillet 2026. Il n'y aura donc que la nouvelle série événement Ride or Die, avec Octavia Spencer (Mama) et Hannah Waddingham, star de Ted Lasso. Elles incarnent deux femmes très différentes et meilleures amies depuis vingt ans. Un jour, Debbie (Octavia Spencer) découvre que Judith (Hannah Waddingham) mène en réalité une double vie : c'est une tueuse internationale. Les deux femmes vont rapidement se retrouver prises dans un vaste complot après une mission qui a mal tourné.

Cette nouvelle série Prime Video très prometteuse réunit plusieurs habitués du cinéma et de la télévision. Octavia Spencer, qui incarne Debbie, a notamment été oscarisée pour son rôle dans La Couleur des sentiments. Hannah Waddingham, qui joue Judith, s'est fait connaître plus récemment grâce à Ted Lasso sur Apple TV. Bill Nighy, aussi présent, est quant à lui connu pour son rôle dans Love Actually. On peut aussi noter la présence d'Ed Skrein (Deadpool) ou encore Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049).

La série Prime Video est créée par Tessa Coates, avec Matt Miller en tant que showrunner. Peyton Reed a également signé la réalisation des deux premiers épisodes. En plus d'être actrices, Spencer et Waddingham occupent aussi un rôle de productrices exécutives, aux côtés d'Andy et Barbara Muschietti.