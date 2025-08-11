Comme chaque semaine les géants de la SVOD ajoutent des nouveautés à leur catalogue. Dans les prochains jours, HBO Max va mettre le paquet côté film pour tenir tête à Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Pas de nouvelle série cependant, il faudra faire avec ce qui est déjà disponible. Mais avec les nouveaux longs-métrages, vous n’aurez pas beaucoup de mal à occuper vos soirées.

Les films HBO Max de la semaine du 11 au 17 aout 2025

Ce sont donc les films qui seront à l'honneur sur HBO Max cette semaine avec des sagas que l’on connaît très bien. Les deux films Jumanji portés par le quatuor Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillian et Kevin Hart, seront dispo d’ici le 13 août. Les films d’action humoristiques Rush Hour arriveront eux aussi en pack cette semaine. Le duo Jackie Chan et Chris Tucker a marqué le début des années 2000 avec cette sage efficace, drôle et ultra dynamique. L’humour et les scènes d’action s'enchaînent à vitesse grand V et c’est très réussi. Les amateurs d’horreur pourront quant à eux jeter un œil à l’Exorciste : Devotion suite du film ultra culte de 1973. Il n’égale clairement pas son modèle, mais peut mériter votre attention si vous êtes fans du film original ou tout simplement des films du genre.

13/08 Jumanji: Next LevelJumanji: Bienvenue dans la jungleLa Guerre des LulusLa Revanche des Crevettes Pailletées 14/08 Tout pour être heureuxFasterJoyeuse fête des mères 15/08 Un homme idéalRush Hour 1, 2 & 3 16/08 Forces spécialesL’Exorciste : DevotionValkyrie 17/08 127 Heures

Les séries de la semaine du 11 au 17 aout 2025

Pas de nouvelles séries à se mettre sous la dent cette semaine sur HBO Max, mais il y a plusieurs programmes à voir ou à revoir. De plus, la série Outlander Blood of My Blood, préquelle de la série du même nom qui reviendra d’ailleurs en 2026. Ce nouveau spin-off reviendra donc sur les évènements vécus par les parents de Jamie, Ellen et Brian et ceux de Claire, Julia et Henry. Le couple a en effet été téléporté lui aussi bien des années avant ce que l’on peut découvrir dans la série principale. Pour le reste des programmes, il faudra plutôt attendre les prochaines semaines, avec notamment la saison 2 de Peacemaker.