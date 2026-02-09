HBO Max prévoit une semaine moins chargé que chez Netflix, mais clairement plus généreuse que Prime Video. Après avoir cartonné avec sa dernière série tirée de Game of Thrones. A Knight of a Seven Kingdoms a conquis les fans et la presse en seulement quelques épisodes. Cette semaine, il n'y aura aucun événement du genre, mais plutôt des films déjà appréciés et des séries bien installées qui vont simplement revenir avec de nouvelles saisons inédites.

Tous les films HBO Max de la semaine du 9 au 15 février 2026

Le 11 février sur HBO Max, vous pourrez retrouver l'une des dernières œuvres en date de Tim Burton, le divertissant Beetlejuice Beetlejuice suite du film culte de même nom. L'hyper star Michael Keaton retrouve Winona Ryder (Stranger Things) dans cette comédie horrifique qui fait revenir l'un des plus détestables et dégoûtants personnages du cinéma : ce bon vieux Beetlejuice. La très bankable Jenna Ortega fait elle aussi partie de la distribution pour ce nouvel opus et est même au centre de l'intrigue. Alors qu'une menace du passé de Beetlejuice s'éveille, la fille de Lydia fait une rencontre qui pourrait bien mettre sa vie en péril. Une comédie old school et efficace. HBO Max a également prévu un film d'animation très apprécié pour les plus jeunes, le très bon Tempête de boulettes géantes qui sera diffusé aux côtés d'autres nouveautés.

11 FEVRIER Beetlejuice Beetlejuice

13 FEVRIER En Solitaire

14 FEVRIER The Duchess

15 FEVRIER Tempête de Boulettes Géantes



Toutes les séries de la semaine du 9 au 15 février 2026

Côté séries, HBO Max se prépare à la sortie de sa nouveauté complètement folle : Neighbors. Il s'agit d'une série réalisée par Josh Safdie (Marty Supreme) inspiré de faits divers entre voisins complètement lunaires ou exagérément dramatiques. Outre cette nouvelle entrée, la plateforme opte pour la sécurité avec tout le reste des programmes de la semaine. On retrouvera notamment la série appréciée Chocolat amer qui rempile pour sa deuxième saison, mais aussi la série documentaire Ghost Adventures qui diffusera sa vingt-neuvième saison. Les amateurs de téléréalité de rencontre et d'histoires d'amour pourront également retrouver la saison 7 de 90 jours pour se marier : Premières Rencontres, un programme très apprécié sur HBO Max.

14 FEVRIER Neighbors - Saison 1 – Divertissement Ghost Adventures – Saison 29 – Divertissement

15 FEVRIER 90 Jours pour se Marier : Premières Rencontres - Saison 7 - Divertissement Chocolat Amer - Saison 2



Source : HBO Max