Prime Video ne va pas vous étouffer avec ses nouveautés cette semaine, mais vous aurez le droit à un film que certains fans du genre attendent beaucoup depuis son annonce.

Prime Video va jouer les timides cette semaine, loin de proposer autant de nouveautés que Netflix ou encore Disney+. Dans les prochains jours, vous ne pourrez retrouver qu'un seul nouveau film. Une comédie romantique originale dans la veine des films pour ados comme À contre-sens ou encore After. Ça ne plaira donc pas forcément à tout le monde, mais le film est très attendus par les fans du genre depuis qu'il a été annoncé il y a de ça plusieurs mois.

Le seul film Prime Video de la semaine du 9 au 15 février 2026

La seule sortie de cette semaine sur Prime Video est donc une nouveauté originale : Love Me, Love Me. Le film nous fait suivre une adolescente qui entre tout juste dans une grande école internationale et élitiste en Italie peu après le décès de son frère. Fragilisée, elle va rapidement se laisser prendre au jeu de la séduction au point de se retrouver coincée dans un triangle amoureux entre Will, son meilleur ami, et James, un séducteur un brin mauvais garçon. Cliché au possible, ce nouveau film Prime Video est une adaptation du livre du même nom écrit par Stefania S. et qui a quant à lui déjà cartonné.

13 février Love Me, Love Me - comédie romantique et dramatique originale Prime Video



Pas de nouvelle série cette semaine, mais bientôt le retour de vrais cartons

Pas de nouvelle série cette semaine sur Prime Video malheureusement, mais du lourd arrive dans les mois à venir. Ce sera notamment l'année des super-héros avec la dernière saison de The Boys, mais aussi la saison 3 de The Invincible. Il est donc encore temps de rattraper votre retard si vous n'êtes plus à jour. De même, si vous n'avez pas encore jeté un œil à la saison 2 de Fallout, vous pouvez désormais vous y mettre. La saison 2 s'est terminée en beauté la semaine dernière sur Prime Video et une saison 3 est d'ores et déjà en production. Ça devrait donc aller plutôt vite cette fois.

On vous recommande :

The Boys - pour se préparer à la saison 5 qui arrive prochainement

- pour se préparer à la saison 5 qui arrive prochainement The Invicible - pour être au taquet avant la prochaine saison

- pour être au taquet avant la prochaine saison Fallout - parce que c'est génial et la saison 2 est tout juste terminée

Source : Prime Video