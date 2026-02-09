Netflix met le paquet cette semaine avec des films et des séries vraiment cultes. Il y en a pour les petits et les grands et autant dire qu'il y a du lourd cette semaine.

Qui dit nouvelle semaine dit vague de nouveautés sur nos plateformes de SVOD. Netflix ne va pas déroger à la règle et compte bien charger son catalogue dans les prochains jours pour faire face à Prime Video ou encore Disney+. Attendez-vous donc à être servis, que ce soit en films ou en séries. Il va y avoir largement de quoi faire, pour les grands et les petits aussi.

Tous les films Netflix de la semaine du 9 au 15 février 2026

C'est du côté des films que Netflix sera le plus généreux cette semaine, avec notamment plusieurs films d'animation réputés. Les trois premiers Kung Fu Panda arriveront en fin de semaine, accompagnés de L'Île des Miam-nimaux, second épisode de Tempête de boulettes géantes. On pourra également noter quelques comédies comme On aurait dû aller en Grèce ou encore Tombés du camion. Mais la sortie majeure de la semaine sur Netflix est très certainement The French Dispatch, un film réalisé par Wes Anderson qui raconte plusieurs petites histoires tirées d'un quotidien d'une petite ville française fictive du 20e siècle. Avec sa réalisation de haute volée, sa patte artistique singulière et son casting 5 étoiles, ce long-métrage mérite clairement le coup d'œil pour qui est sensible au genre, ou simplement pour les curieux.

10/02 Challenger Tombés du camion

12/02 The French Dispatch

13/02 Le Royaume On aurait dû aller en Grèce Paranormal Activity 4

15/02 Kung Fu Panda Kung Fu Panda 2 Kung Fu Panda 3 L’Île des Miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2



Toutes les séries de la semaine du 9 au 15 février 2026

En termes de séries, il y aura moins de nouveautés, mais Netflix mise sur des valeurs sûres. Ce ne sont pas moins de deux séries absolument cultes qui arrivent en intégralité cette semaine. Le 10 février, vous pourrez retrouver Urgences, pionnière dans son genre et véritable incubateur de talent à l'époque. Les 15 saisons de la série arrivent en même temps et méritent très clairement le détour. Autre série extrêmement populaire, Stargate SG-1 débarque en intégrale sur Netflix à la fin de la semaine. L'occasion de découvrir l'une des meilleures séries de sa génération, qui aura donné naissance à plusieurs spin-offs notamment. D'ailleurs, la licence aura bientôt le droit à un reboot chapeauté par les créateurs du film qui est à l'origine de tout.

10/02 Urgences - Saisons 1 à 15

11/02 Love Is Blind – Saison 10

12/02 De Belfast au paradis ?

15/02 Stargate SG-1 - Saisons 1 à 10

