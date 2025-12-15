La fin d'année va être forte en émotions sur les plateformes de SVOD, notamment du côté de HBO Max. Découvrez le programme qui vous attend cette semaine, avec une tonne de films et des séries.

2026 n'est pas encore tout à fait là. Même si les différentes plateformes de SVOD commencent à lever le voile sur leurs nouveautés, que ce soit Netflix, Prime Video ou même Apple TV+, il y a encore de quoi faire en 2025, à commencer par cette semaine. Prenez HBO Max par exemple : la plateforme de Warner accueille presque une dizaine de films et plusieurs nouvelles séries du 15 au 21 décembre.

Tous les nouveaux films à venir du 15 au 21 décembre 2025

Cette semaine, HBO Max mise surtout sur le cinéma. La plateforme se remplit de films pour tous les publics. Vous avez du familial, avec Alvin et les Chipmunks 3, de la tension dans le film catastrophe Twisters ou du classique avec la version de 2006 d'Orgueil et Préjugés, qui rassemble Keira Knightley dans les rôles-titre Matthew Macfadyen. Mais s'il y a un titre à ne pas manquer parmi ces nouveautés, ce serait The Card Counter. Réalisé par Paul Schrader (American Gigolo, scénariste de Taxi Driver), il place Oscar Isaac dans la peau d'un vétéran de l'armée qui se prend de passion pour le poker et sillonne les routes pour participer aux World Series tandis que son passé le rattrape. D'autres films vous attendront également cette semaine sur HBO Max :

17 DÉCEMBRE : Alvin et les Chipmunks 3 — le retour des plus adorables chanteurs dans un film familial. Twisters — film catastrophe avec une tornade menaçante.

18 DÉCEMBRE : The Card Counter — drame sur un ancien militaire devenu joueur de poker.

19 DÉCEMBRE : Music Box: Counting Crowns: Have You Seen Me Latey? — film documentaire The Visit — film d'horreur M. Night Shyamalan.

20 DÉCEMBRE sur HBO Max : Americana — fresque américaine avec Sydney Sweeney.

21 DÉCEMBRE : Orgueil et Préjugés — film d'époque de 2005 adapté du classique de la littérature Titan — film de science-fiction.



De nouvelles séries à découvrir sur HBO Max

Vous serez un peu moins sollicité du côté des séries cette semaine. Cela dit, les nouveautés vaudront le détour, notamment si vous aimez les comédies ou les documentaires sur les affaires de crime. Enfin, le feuilleton Scars of Beauty (Beleza Fatal) revient avec un épisode spécial qui promet de pousser la vendetta encore plus loin pour une histoire sous haute-tension. Voici les séries HBO Max de la semaine :

15 DÉCEMBRE : Scars of Beauty | épisode spécial — telenovela brésilienne où la vengeance se mêle à la vie d'une orpheline.

17 DÉCEMBRE : Obsession: The Murder of a Beauty Queen — série documentaire.

18 DÉCEMBRE : Tu préfères ? | saison 1 — comédie.

