HBO Max compte sur des films classiques cette semaine, un blockbuster et une nouvelle série par le scénariste du renouveau de Doctor Who.

Après un début de mois chargé, HBO Max enchaîne avec une semaine qui mise sur des franchises cultes, des films classiques et une petite dose de super-héros DC pour tenir tête à Prime Video et Netflix. On retrouvera ainsi le premier Desperado ou encore Blue Beetle, mais aussi une nouvelle série britannique portée par deux têtes connues.

Tous les films du 10 au 16 août sur HBO Max

Cette semaine, HBO Max nous ressort un grand classique du cinéma d'action et de genre avec Desperado. Réalisé par Robert Rodriguez, il s'agit du second épisode de la trilogie Mexico, et l'un des premiers films qui lanceront Antonio Banderas à l'international. Desperado est l'histoire d'un guitariste-tueur en quête de vengeance qui se balade avec son étui à guitare rempli d'armes. Ce film désormais culte repose sur une réalisation maîtrisée et atypique, signature de Rodriguez, et un casting de folie avec notamment Salma Hayek, Steve Buscemi, Dany Trejo et même un caméo de Quentin Tarantino, son grand ami. Un film stylisé, excessif, violent et efficace, à voir absolument cette semaine sur HBO Max.

En fin de semaine, la plateforme ajoutera également Blue Beetle. Sorti en 2023, le film est porté par Xolo Maridueña, star de la série Netflix à succès Cobra Kai. Il incarne le jeune Jaime Reyes, qui se retrouve bien malgré lui en contact avec une technologie extraterrestre qui lui confère une armure surpuissante. On notera aussi d'autres films classiques sur HBO Max cette semaine comme Code Mercury avec Bruce Willis, En pleine tempête avec George Clooney et Mark Wahlberg, ou encore la comédie Date limite avec Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis.

12 août Macadam Baby

13 août Desperado

14 août Code Mercury En pleine tempête

15 août Date limite

16 août L'enfer du dimanche Blue Beetle



Toutes les séries de la semaine du 10 au 16 août 2026

Côté séries, HBO Max garde sa grosse cartouche pour plus tard dans le mois avec Lanterns, la série événement du DCU de James Gunn attendue le 17 août. Cette semaine, il y aura une nouveauté majeure, Tip Toe, du scénariste Russell T Davies, à qui l'on doit notamment le renouveau de Doctor Who. Cette série dramatique teintée de thriller suit deux voisins de Manchester dont la relation se dégrade progressivement à mesure que leurs opinions se radicalisent, jusqu'à devenir des ennemis jurés.