Netflix promet un mois d'août particulièrement mouvementé, comme sur Prime Video ou encore Disney+, et s'active dès cette semaine. Dans les prochains jours vous pourrez retrouver de gros blockbusters comme Blue Beetle, de nombreuses comédies avec Sex Trip ou encore Les Ensorceleuses. Côté séries, en revanche, vous ne pourrez compter que sur le retour de Fairy Tail sur Netflix.

Tous les films du 10 au 16 août sur Netflix

L'une des plus grosses sorties de la semaine sur Netflix n'est autre que Suicide Squad, le film de 2016 réalisé par David Ayer. On suit un commando d'anti-héros et de super-vilains tirés de l'univers DC, qui vont devoir affronter une très grosse menace qui pourrait bien détruire une ville entière. L'occasion de retrouver un casting 5 étoiles avec Will Smith dans la peau de Deadshot, Margot Robbie incroyable en Harley Quinn, Viola Davis qui campe Amanda Waller ou encore Joel Kinnaman en Rick Flag et Cara Delevingne en Enchanteresse.

Le film a rencontré un joli succès au box-office à défaut d'avoir d'excellentes critiques. De notre point de vue, il est peut-être un peu bancal, mais largement divertissant. C'est un film d'action honnête et efficace qui trouvera facilement sa place dans le catalogue de Netflix. Il sera accompagné cette semaine par un autre super-héros de l'univers DC, Blue Beetle. Un film bien plus récent porté par Xolo Maridueña, star de la série Netflix Cobra Kai. Il y incarne le jeune Jaime Reyes, jeune diplômé qui fusionne avec un gadget alien lui conférant une armure surpuissante et protectrice.

11 août

MOURINHO - Docu

Les Ensorceleuses

12 août sur Netflix

Suicide Squad

Ce dont rêvent les filles

13 août

John Q

La rumeur court…

Tom & Jerry

Le loup et le lion

14 août

A.I. Intelligence artificielle

Sex Trip

15 août

Bonne conduite

Rex Chien Pompier

16 août sur Netflix

Blue Beetle

Toutes les séries de la semaine du 10 au 16 août 2026

Netflix fera également revenir une série d'anime culte pour beaucoup : Fairy Tail. La saison 4 sera dispo en fin de semaine et se concentrera sur la suite de l'arc de l'île de Tenrô. Nos héros devront faire face à de très nombreux dangers sur cette île mystérieuse qui les figera durant 7 ans. Une fois échappés, ils participeront aux Grands Jeux Magiques dans l'espoir de redorer le blason de la guilde Fairy Tail. Si vous ne l'avez pas encore vu, Fairy Tail est l'un des animes que l'on pourra vous conseiller entre deux épisodes de One Piece sur Netflix.

15 août

Fairy Tail – Saison 4, anime

Source : Netflix