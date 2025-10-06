Le mois d'octobre se poursuit en douceur sur Prime Video avec quelques nouveautés attendues qui vont faire la joie de certains, que vous ayez envie de vous faire peur ou de faire fondre votre cœur.

Nous sommes en octobre, ça y est ! Qui dit nouveau mois, dit aussi tonne de nouveautés sur les plateformes de SVOD. Certaines ont déjà misé sur un line-up thématique idéal pour Halloween, à l'instar de Netflix et HBO Max. D'autres proposent un peu de tout en revanche, comme Disney+ ou, ce qui nous intéresse ici, Prime Video. Misant avant tout sur les films cette semaine, le service d'Amazon a des titres en réserve autant pour les amoureux de la saison des horreurs que les romantiques et les sportifs.

Les nouveaux films sur Prime Video du 6 au 12 octobre 2025

La semaine va surtout plaire aux amateurs de longs-métrages sur Prime Video. La plateforme d'Amazon vous présentera dès mardi sa nouvelle production originale, Maintenance requise. Il s'agit d'une comédie romantique dans laquelle Madelaine Petsch, que nous avons déjà vue dans la série Riverdale (Netflix) et les films Les Intrus, incarne une propriétaire d'un garage féminin qui va devoir faire face à une nouvelle concurrence. Bien évidemment, l'amour ne va pas tarder à se mêler de cette rivalité commerciale. Si vous êtes plutôt amateur de football américain ou de films d'horreur, Prime a aussi ce qu'il vous faut :

8 OCTOBRE : Maintenance requise — comédie romantique originale de Prime Video avec Madelaine Petsch dans le rôle du mécano confrontée à un concurrent charmant.

9 OCTOBRE : Saquon — film documentaire sur la convalescence du joueur de football américain Saquon Barkley.

10 OCTOBRE : L’Exorcisme — film d'horreur sur un acteur dont la vie tourne au cauchemar après le tournage d'un film... d'horreur !



Quelles séries regarder cette semaine ?

Vous l'aurez compris, Prime Video n'a pas de nouvelle série pour vous cette semaine. En revanche, vous pouvez toujours rattraper la dernière nouveauté à avoir rejoint le catalogue la semaine dernière. Il s'agit de la saison 2 de La Maison de David, une fresque épique et biblique sur l'ascension du roi David au pouvoir. Mêlant drame, orgueil et affrontement légendaire, la série retrace le parcours d'une figure culturelle incontournable jusqu'à l'affrontement face au géant Goliath. Puis, rendez-vous le 22 octobre pour découvrir les futures nouveautés du catalogue.