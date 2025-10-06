Voici le programme de cette nouvelle semaine sur HBO Max. Des grands classiques du cinéma, le retour de séries d’animation, des documentaires… Il y aura de quoi faire.

Vous commencez à connaître la chanson. Qui dit nouvelle semaine qui démarre dit également nouvelles arrivées sur les plateformes de SVOD, qui ne manquent jamais de ressources lorsqu’il s’agit de mettre à jour leur catalogue. Et à l’instar de Netflix, Prime Video ou encore Disney+, c’est assurément une bien belle semaine qui nous attend du côté de chez HBO Max. On fait le point.

Les films HBO Max de la semaine du 6 au 12 octobre 2025

Côté cinéma, tout d’abord, HBO Max tape dans les grands classiques. Dès le 8 octobre, les fans de Ghostbusters pourront ainsi se délecter de SOS Fantômes : L’Héritage, aka le film qui a permis à la franchise emblématique des années 1980 de faire son grand retour dans les salles obscures en 2021. Mais ce n’est pas tout, puisque le 10 octobre arriveront également deux grands classiques du slasher avec Souviens-toi l’été dernier… 1 et 2, qui permettront à ceux qui le souhaitent de se rafraîchir la mémoire après l’arrivée du dernier volet en juillet dernier.

Mais puisqu’il en faut pour tous les goûts, HBO Max ne compte évidemment pas s’arrêter là. Dès le 9 octobre, les amateurs d’action pourront ainsi retrouver Le Prix du Sang, film mettant en scène Steven Seagal dans la peau d’un ancien gangster russe, tandis que Bleu d’enfer donnera rendez-vous aux plus aventuriers le 12 octobre. Entre temps, les spectateurs en recherche de romantisme pourront alors retrouver Adaline le 11 octobre, tandis que les plus avides de documentaires pourront se délecter de The Alabama Solution, disponible le même jour.

8 OCTOBRE : SOS Fantôme : L'Héritage

9 OCTOBRE : Le Prix du sang

10 OCTOBRE : Souviens-toi l'été dernier... 1 et 2

11 OCTOBRE : Adaline The Alabama Solution

12 OCTOBRE : Bleu d'enfer



Les séries de la semaine du 6 au 12 octobre 2025

Côté séries, HBO Max n’est évidemment pas en reste non plus. Dès le 6 octobre, ce ne sont ainsi pas une ni deux, mais bien trois nouvelles séries qui vont faire leur apparition sur la plateforme. Et on peut dire que les shows d’animation pour adultes sont à l’honneur, puisqu’entre l’arrivée de la saison 3 de Smiling Friends, et celle de la saison 7 du Monde incroyable de Gumball, les amateurs du genre auront assurément de quoi faire.

Pour les autres, il sera alors toujours possible de se tourner vers la série documentaire Braquage à 6 millions : Révélations sur l’affaire Kim Kardashian, dont le titre est plutôt explicite quant à la nature du contenu. Mais n’oublions pas non plus l’arrivée de la saison 2 de Vgly sur HBO Max, qui permettra à ceux qui le souhaitent d’assouvir leur manque de comédie-dramatique sur fond de musical à compter du 9 octobre.

6 OCTOBRE : Braquage à 6 millions : révélations sur l'affaire Kim Kardashian Smiling Friends – Saison 3 Le Monde merveilleusement bizarre de Gumball – Saison 7

9 OCTOBRE : Vgly – Saison 2



Pour finir, ne manquons pas non plus de souligner que les amateurs de sport pourront profiter du Tour de Lombardie, course cycliste italienne, à partir du 11 octobre.

