Il est temps de découvrir les sorties de la semaine sur Disney+, avec au programme un très gros film plébiscité, mais aussi de nouvelles séries à découvrir.

La plateforme Disney+ entame la deuxième semaine d’octobre avec un programme plus resserré, mais marqué par plusieurs arrivées notables. Entre le retour d’une saga culte du cinéma, une adaptation américaine d’une série française à succès et une nouvelle fiction policière inspirée d’un fait réel, les abonnés auront de quoi varier les plaisirs.

Les films sur Disney+ entre le 6 et le 12 octobre 2025

Sorti au cinéma en 2024, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume débarque sur Disney+ le 10 octobre. Cette suite directe de Suprématie poursuit la célèbre saga de science-fiction, toujours centrée sur le rapport entre les humains et les singes intelligents. Cette fois, l’histoire se déroule plusieurs générations après la mort de César, figure mythique de la rébellion simienne.

Au cœur du récit, on découvre Freya Allan (vue dans The Witcher) dans le rôle principal. Elle incarne Mae, une jeune femme humaine confrontée à un monde désormais dominé par les primates. Face à un nouvel ordre dirigé par un chef singe autoritaire, Mae va tenter de comprendre ce qu’il reste de l’humanité et de renouer le lien fragile entre les deux espèces. Entre fresque post-apocalyptique et drame initiatique, le film signe un retour réussi de la franchise, avec une réalisation impressionnante et des effets visuels toujours plus réalistes. C'est le seul film de la semaine qui sort sur Disney+.

10 OCTOBRE La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume



Les séries de la semaine entre le 6 et le 12 octobre 2025

Dès le 7 octobre, Disney+ dévoile la saison 2 de High Potential, adaptation américaine de la série française HPI portée à l’origine par Audrey Fleurot. Cette version made in USA conserve l’esprit de la série d’origine, suivant une femme dotée d’un quotient intellectuel hors norme qui aide la police à résoudre des affaires complexes. L’héroïne, aussi brillante qu’imprévisible, apporte une touche d’humour et d’énergie à cette relecture américaine du phénomène français.

Le lendemain, le 8 octobre sur Disney+, place à Les Disparues de la gare, une nouvelle série policière française inspirée d’une histoire vraie. L’intrigue plonge dans les coulisses d’une enquête glaçante autour de la disparition de plusieurs femmes dans une gare de province. Portée par un casting solide et une atmosphère réaliste, la série promet une tension psychologique soutenue et une reconstitution soignée du travail policier.

7 OCTOBRE : High Potential | saison 2

8 OCTOBRE : Les Disparues de la gare



Source : Disney+