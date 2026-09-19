Tandis que le mois de septembre poursuit tranquillement son cours, les plateformes de SVOD commencent d’ores et déjà à préparer le terrain pour ce qui arrivera ensuite, en levant petit à petit le voile sur les futurs programmes attendus dans leur catalogue. C’est notamment le cas de Prime Video qui, après une rentrée assez timide sur les programmes originaux, compte bien mettre les bouchées doubles pour le mois d’octobre 2026. Un mois qui, vous le constaterez, s’annonce surtout marqué par la sortie et le retour de certaines séries très attendues.

Les films d’octobre 2026 confirmés sur Prime Video

Car côté films, pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que le programme soit très rempli. Pour preuve, seuls deux films ont été confirmés par Prime Video jusqu’à présent : L’Amour de ta vie, un drame romantique signé Rachel Morrison mettant en scène Margaret Qualley, Gabriel Basso et Patrick Schwarzenegger ; et Masterplan, une comédie policière signée Thomas Vincent avec Stanley Tucci, Simona Tabasco et Victor Belmondo. Les deux étant prévus par la plateforme d’Amazon pour une diffusion à seulement deux jours d’intervalle.

14/10 L’Amour de ta vie

16/10 Masterplan



Les séries d’octobre 2026 confirmées

Côté séries, en revanche, Prime Video mettra davantage le paquet avec un certain nombre de programmes originaux. Parmi eux notamment : la première saison de Carrie, nouvelle adaptation du roman de Stephen King signée Mike Flanagan (The Haunting of Hill House). Arriveront également la saison 2 de The Terminal List avec Chris Pratt ; la série Paul de Paul Mirabel mêlant fiction et documentaire ; ou encore les séries coréennes Love in Disguise et Final Table, qui diffuseront toutes deux leur première saison sur la plateforme d’Amazon.

02/10 Paul, la série

07/10 Carrie – Saison 1

14/10 Helluva Boss – Saison 3 (Anime)

19/10 Love in Disguise – Saison 1

21/10 The Terminal List – Saison 2

23/10 Last One Laughing: Halloween – Saison 1

24/10 Final Table – Saison 1



Source : Prime Video