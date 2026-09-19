Préparez-vous encore pour un grand mois sur Netflix. Les nouveautés d'octobre 2026 commencent à se révéler et ça sent très bon pour la plateforme de SVOD. Non seulement on va retrouver de films qui ont marqué le grand écran, mais on va surtout avoir droit à de nouvelles séries très attendues, dont À l'est d'Éden et la suite de Lupin.

Les premiers films d'octobre 2026 sur Netflix

On doit dire que la programmation d'octobre 2026 a de quoi nous réjouir sur Netflix. Le service de streaming va proposer plusieurs films emblématiques de la fin des années 1990 ou du début des années 2000. Par exemple, il nous tarde de retrouver Jackie Chan et Chris Tucker dans la peau des drôles de flics de Rush Hour 1 et 2. Les deux comédies d'action sont toujours aussi savoureuses aujourd'hui. Les amateurs de science-fiction, eux, pourront profiter des nouveautés pour (re)voir L'Effet papillon, un thriller palpitante dans lequel Ashtron Kutcher découvre qu'il peut changer son passé. Et ce n'est là qu'un aperçu de tout ce qui vous attend :

1 er OCTOBRE : Cellular Rush Hour 1 et 2 Super Riches. Méga Fauchés

2 OCTOBRE : À vie L'Accident de piano L'Effet papillon Rapaces Schumacher '94

15 OCTOBRE : Orphan The Storm

16 OCTOBRE : Le Disciple : Dans les pas du Wu-Tang Clan On va s'arrêter là Sacrifice

30 OCTOBRE : Collision Course



Plusieurs séries à venir en octobre 2026 en streaming

Côté séries, nous serons particulièrement bien lotis sur Netflix en octobre prochain. La plateforme de SVOD va faire revenir plusieurs titres forts de son catalogue, dont la série Lupin librement adaptée des célèbres romans de Maurice Leblanc. On pourra aussi compter sur la saison 2 de deux anime à ne pas manquer, dont le très apprécié Blue Box. Mais la grosse nouveauté à ne pas louper, ce sera évidemment À l'est d'Éden, un drame sur plusieurs générations inspiré du chef-d'œuvre de John Steinbeck. On y retrouvera l'actrice Florence Pugh (Black Widow, Les Filles du Docteur March) dans le rôle d'une jeune femme qui va créer une scission entre deux frères. Voici toutes les dates de sortie déjà confirmées :

1 er OCTOBRE : À l'est d'Éden Matlock | intégrale The Ramparts of Ice | saison 2 – anime

4 OCTOBRE : Blue Box | saison 2 – anime

6 OCTOBRE : Love Village | saison 3 – téléréalité japonaise de dating

7 OCTOBRE : Des vrais mecs | saison 2 Inside the Circle

8 OCTOBRE : Below

15 OCTOBRE : Hollywood Arts – sitcom jeunesse en école de musique La Diplomate | saison 4

16 OCTOBRE : Les Affaires organisées

23 OCTOBRE : Grand d'Espagne Lupin | partie 4 – retour d'Omar Sy dans la peau du célèbre gentleman cambriloeur Six Kings Slam | saison 2 – compétition de tennis

