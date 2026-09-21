Quelles sont les nouvelles séries et les films qui arrivent cette semaine sur HBO Max ? Voici le programme complet, entre classiques du cinéma et nouvelles séries originales.

Comme chaque fin de mois, les plateformes de streaming ralentissent progressivement la cadence. HBO ne fait pas exception avec son programme de la semaine, bien moins fourni que les précédentes. Les abonnés pourront malgré tout découvrir de nouvelles séries originales, ainsi que de grands classiques du cinéma, comme des propositions bien plus originales. Voici l’agenda de la semaine sur HBO Max.

Tous les films de la semaine du 21 au 27 septembre 2026

La semaine sera animée par l'arrivée de plusieurs films sur la plateforme, oscillant entre l’action musclée, le thriller et le classique. American Psycho s’impose forcément comme la tête d’affiche de la semaine sur HBO Max. Le film, porté par un Christian Bale mémorable dans la peau de Patrick Bateman, n’a aujourd’hui rien perdu de sa superbe. Son mélange ingénieux entre satire sociale et humour noir, teinté de violence sous une apparence élégante perturbe toujours autant. Son arrivée sur HBO Max est donc une excellente occasion de revoir ce classique des années 2000 ou d’enfin le découvrir. Dans un registre plus frontal, U.S Marshals et ses courses-poursuites effrénées viendront également occuper les amateurs d’action. Voici donc tous les nouveaux films prévus cette semaine sur HBO Max :

23 SEPTEMBRE :

Kate Moss, Naked Portrait

Siren: The Voices of Shelley Beattie – documentaire

24 SEPTEMBRE :

Ogre

25 SEPTEMBRE sur HBO max :

Solitaire

U.S. Marshalls

26 SEPTEMBRE :

Valentine's Day

27 SEPTEMBRE :

American Psycho

Toutes les séries HBO Max de la semaine du 21 au 27 septembre 2026

Côté séries, la plateforme complète également son catalogue avec une poignée de nouveautés. Parmi elles, on retiendra surtout Youth, la nouvelle comédie de Sharon Horgan qui suit le parcours d’une divorcée de 50 ans en quête d’amour et de sexe. Dans un registre nettement plus sombre, la série 4 Blocks Zero vient quant à elle prolonger l’univers criminel de la saga allemande. On suit cette fois les origines de la famille Hamady, dans le Berlin des années 90, avant qu’elle ne devienne l’un des clans les plus influents de la ville. A découvrir cette semaine sur HBO Max, comme les séries suivantes :

1 SEPTEMBRE :

American Hostage

Youth (2026)

25 SEPTEMBRE :