Une fin de mois en apothéose. Netflix, Prime Video, Disney+ et autres plateformes de SVOD ont prévu tout ce qu'il fallait que la dernière semaine d'octobre soit forte en émotion. HBO Max a justement misé lourd un tas de nouveaux films dans son catalogue. Cela dit, ce sur quoi beaucoup vont se jeter, c'est surtout sa nouvelle série qui est clairement l'une des plus attendues de l'année 2025.

Les nouveaux films de HBO Max du 27 octobre au 2 novembre 2025

S'il n'y a pas que de l'horreur cette semaine sur HBO Max, la plateforme de Warner tient tout de même à vous mettre avant tout dans l'ambiance d'Halloween. C'est l'occasion pour vous de jeter un œil au fameux reboot de Chucky. C'est une façon de découvrir un classique du genre par sa relecture moderne pour celles et ceux qui seraient reticents à relancer le film de 1988. Si vous préférez les thrillers psychologiques, Keanu Reeves vous invite à partager sa soirée cauchemardesque dans Knock Knock, réalisé par Eli Roth. Découvrez toutes les autres nouveautés pour choisir votre programme :

29 OCTOBRE Country Doctor — film documentaire sur un médecin qui fait tout pour éviter la banqueroute à l'hôpital. Escape Game 1 et 2 — thrillers psychologiques sur fond de mécaniques d'escape game. RIPD : Brigade fantôme — film d'aventures sur une brigade surnaturelle.

30 OCTOBRE : Brocéliande — film d'horreur français en forêt. Child's Play : La Poupée du Mal — redécouvrez le classique Chucky dans sa version de 2019. Piégée — film d'espionnage de Steven Soderbergh.

31 OCTOBRE : Knock Knock — Keanu Reeves se retrouve coincé chez lui en très mauvaise compagnie dans ce thriller psychologique. The Dead Don't Die — comédie horrifique avec Bill Murray, Adam Driver et Tilda Swinton.



La série la plus attendue de HBO est dispo

Le véritable événement sur la plateforme HBO Max cette semaine, ce n'est autre que la série Bienvenue à Derry. Il s'agit d'un préquel aux films Ça, mettant en scène le célèbre clown horrifique quelques décennies avant les aventures que nous avions vues sur grand écran. L'acteur Bill Skarsgård y reprend le rôle du terrible croque-mitaine pour vous faire trembler de peur dans un nouveau format qui va ménager le suspens sur le temps long, puisque la saison se décline en 8 épisodes qui sortiront à un rythme hebdomadaire. Le premier est disponible à compter d'aujourd'hui.

27 OCTOBRE : Ça : Bienvenue à Derry | saison 1 — le préquel des films cultes avec Pennywise.

