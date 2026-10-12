À l'image d'autres plateformes SVOD comme Netflix ou Prime Video, HBO Max profite du mois d'octobre 2026 pour célébrer Halloween à sa façon avec un calendrier mettant en avant les œuvres dans la thématique de l'horreur, tant pour un public mature que pour les enfants. Cette semaine ne fait pas exception avec des films mythiques du genre tels que Dracula, Vendredi 13 ou encore le dernier Destination Finale, ainsi qu'une nouvelle série événement slasher, en plus d'autres programmes qu'on détaille ici.

Les films HBO Max de la semaine avec Destination Finale Bloodlines, Dracula ou encore Vendredi 13

Comme à son habitude, HBO Max garnit massivement son catalogue chaque mois de films, et cette semaine du 12 au 17 octobre 2026 suit le même schéma avec plusieurs ajouts qui commencent ceci à partir du 14 octobre 2026 pour ensuite occuper les abonnés jusqu'à dimanche avec dans l'ordre Destination Finale Bloodlines, le dernier épisode de la franchise culte. Le lendemain, place à Dracula, un autre monument du cinéma horrifique, mais aussi Pacific Rim, dans un tout autre registre.

Le 16 octobre 2026, HBO Max nous livre encore un classique de l'horreur avec Vendredi 13, ainsi que Hitcher. Enfin, le 17 octobre 2026 marquera sur la plateforme l'arrivée d'un excellent film de Martin Scorsese : Les Infiltrés, avec Di Caprio dans la peau d'un flic chez les mafieux, contre Matt Damon, un mafieux chez les flics.

14/10 Destination Finale: Bloodlines

15/10 Dracula Pacific Rim

16/10 Vendredi 13 Hitcher

17/10 Kate Berlant : Parmesan – Stand-up special Les Infiltrés



Les séries de la semaine avec notamment Crystal Lake, une nouvelle création originale

Place ensuite au programme séries d'HBO Max pour cette semaine du 12 au 17 octobre 2026, avec à nouveau plusieurs documentaires en lien avec l'horreur, comme dès aujourd'hui Meurte au Cimetière.

On suit cette thématique le 15 octobre 2026 avec La nuit sombre du football mexicain, mais surtout Crystal Lake, une nouvelle série originale de la plateforme, qui prend la forme d'un slasher et s'inspire de la mythique franchise Vendredi 13, avec notamment Linda Cardellini (Scooby Doo) et Callum Vinson (Atreus dans la série God of War à venir) au casting.

Le 16 octobre 2026, HBO Max clôture son programme séries dans la semaine en pensant aux enfants avec la saison 2 de la série Courage, le chien froussard, une sortie plutôt pertinente pour célébrer Halloween.

Les amateurs de sport pourront enfin regarder sur HBO Max les championnats du monde de cyclisme sur piste du 14 au 18 octobre 2026.

12/10 Meurtre au cimetière – Saison 1, série documentaire

14/10 Cyclisme sur piste – Championnats du monde, du 14 au 18 octobre

15/10 Crystal Lake – Saison 1 La Nuit sombre du football mexicain – Saison 1, série documentaire

16/10 Courage, le chien froussard – Saison 2, série jeunesse



Source : HBO Max