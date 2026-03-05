La concurrence est rude entre les plateformes de SVOD. Visiblement pas ébranlé par rachat par Paramount, Warner continue de peaufiner le catalogue de son propre service, HBO Max. Ses rivaux que son Netflix, Prime Video et consorts vont avoir du souci à se faire en voyant une nouvelle production estampillée d'une marque de choix. Ce sera assurément l'une des plus grosses séries de l'année et nous avons droit à un premier teaser trailer.

HBO Max dévoile encore une super série pour 2026

Vous n'en avez pas fini avec les super-héros, tenez-vous le pour dit. L'avantage de la plateforme HBO Max est que, en tant que plateforme de Warner, elle profite d'un catalogue de licences très (très) populaires. Ainsi, elle a pu puiser dans toute la galerie DC Comics pour nous proposer une nouvelle série qui devrait frapper très fort pas plus tard que cette année.

Après une diffusion confidentielle à l'occasion d'un événement promotionnel, HBO Max dévoile enfin au grand jour la première bande-annonce de Lanterns, sa nouvelle série super-héroïque. Crée en trio par Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King, elle proposera un portrait inédit de Green Lantern. Ou, plus exactement des Green Lantern. Nous en aurons deux pour le prix d'un !

La série HBO Max Lanterns mettra en scène deux incarnations du super-héros, bien connus des lecteurs des comics. D'un côté, nous aurons Hal Jordan, incarné par Kyle Chandler (First Man, Godzilla vs Kong). De l'autre, John Stewart, joué quant à lui par Aaron Pierre (The Morning Show, le futur Star Wars Starfighter). Tous deux donneront la réplique entre à Kelly Macdonald et Nathan Fillion. Un casting de choix, donc.

Après ce premier aperçu qui donne déjà le ton, entre univers ancré dans le réel et comique de situation, les choses devraient progressivement s'accélérer pour Lanterns et la nouvelle phase du DCU. D'autant plus que la série arrivera dès cette année sur HBO Max. Rendez-vous en août 2026.