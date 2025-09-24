Une fois de plus, la série Harry Potter a vu fuiter des images. Et cette fois, une belle surprise attend les fans avec une confirmation très attendue par les lecteurs.

La future série Harry Potter de HBO fait encore parler d’elle. De nouvelles photos de tournage viennent d’apparaître, et elles confirment que cette adaptation sera bien plus fidèle aux romans que les films. Avec à la clé, un aperçu de ce personnage détesté.

Un leak qui fait plaisir pour Harry Potter

Le leak montre des clichés des scènes se déroulant au début des années 1980. Un détail qui intrigue, car les aventures de Harry commencent officiellement en 1991. Mais les lecteurs se souviennent du prologue du premier tome, Harry Potter à l’école des sorciers. On y découvre Vernon Dursley, témoin malgré lui de l’étrange agitation des sorciers après la chute de Voldemort en 1981.

Les nouvelles images recréent justement cette ambiance. Daniel Rigby, qui incarne Vernon, apparaît moustache impeccable, en pleine rue, surpris par des passants aux airs excentriques. Ce choix prouve que la série veut prendre le temps de montrer des passages souvent oubliés au cinéma.

Une adaptation plus complète que les films

Ce n’est pas la première fois que le tournage révèle des scènes inédites. On avait déjà aperçu de jeunes Lily et James Potter. Ensemble, ces éléments laissent penser que HBO souhaite livrer une version beaucoup plus détaillée des romans. Là où les films allaient à l’essentiel, la série veut explorer chaque nuance et chaque personnage.

Le projet rassemble une distribution impressionnante. Dominic McLaughlin joue Harry, Nick Frost endosse le rôle de Hagrid et John Lithgow celui de Dumbledore. Janet McTeer incarne Minerva McGonagall, tandis que Paapa Essiedu prête ses traits à Severus Snape.

Hermione sera jouée par Arabella Stanton, Ron par Alastair Stout, et plusieurs jeunes acteurs donneront vie à la fratrie Weasley. On retrouvera aussi Johnny Flynn en Lucius Malfoy, Katherine Parkinson en Molly Weasley ou encore Louise Brealey dans la peau de Madame Bibine. Un casting qui mélange visages connus et nouveaux talents.

La série Harry Potter sortira en 2027 sur HBO. Elle est supervisée par Francesca Gardiner, et plusieurs épisodes seront réalisés par Mark Mylod (Succession). L’objectif est clair : proposer une version plus riche, plus fidèle et plus ambitieuse de l’univers magique.

