HBO Max ajoute un excellent film à son catalogue, l'un des meilleurs dans son genre. Un thriller haletant avec un casting de stars et signé par un grand nom. A ne pas louper !

Les plateformes SVOD comme HBO Max, Netflix ou Prime Video n'hésitent pas à dégainer de très gros films de temps à autre, et c'est encore le cas aujourd'hui. L'un des plus grands thrillers des années 90 arrive enfin sur HBO Max et il ne faut absolument pas le louper.

Un excellente film enfin disponible sur sur HBO Max

Âmes sensibles s'abstenir, ce grand film de suspense n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais il mérite grandement le détour. Seven ou Se7en, arrive sur HBO Max, et il mérite grandement votre attention. Le film de David Fincher frappe très fort avec son casting 5 étoiles composé notamment de Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow ou encore Kevin Spacey. À l'époque, on ne le sait pas vraiment, mais le réalisateur en a vraiment sous le coude. C'est à lui que l'on doit quelques films très populaires comme Fight Club, Alien 3, The Social Network, ou encore The Game, pour ne citer qu'eux.

Dans Seven, on suit un duo d'enquêteurs, le nouveau venu incarné par Brad Pitt et le vétéran sur le chemin de la retraite, Morgan Freeman. Tous deux sont sur la piste d'un tueur en série particulièrement vicieux, John Doe. Ce dernier, décidé à nettoyer la ville, s'inspire des 7 péchés capitaux pour commettre des meurtres atroces.Un film redoutable d'efficacité que vous pouvez désormais découvrir sur HBO Max. Du jeu d'acteur à la musique en passant par la mise en scène et la photographie… Aucun détail n'est laissé au hasard et les rebondissements sont très nombreux.

À sa sortie, le film a été salué par la critique, mais ce sont surtout les spectateurs qui sont unanimes à son sujet. Il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films du genre, et même comme un ancêtre de Saw (le premier film de 2004 uniquement). Si vous voulez vous faire une idée vous-même, ou le revoir, c'est maintenant sur HBO Max qu'il faut se rendre.