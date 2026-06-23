HBO Max n'a définitivement pas manqué de contenus à mettre à disposition de ses abonnés tout au long du mois de juin 2026, tant côté films que séries. S'agissant du cinéma, on a notamment eu droit à plusieurs classiques dans le domaine, comme par exemple E.T., Les Dents de la Mer ou encore Stalingrad. Aujourd'hui, c'est toutefois son catalogue séries qui accueille un véritable monstre sacré et probablement la plus grosse sortie du mois, voire de l'année, pour la plateforme.

Une entrée brûlante pour la série phare du mois de HBO Max

Alors que notre monde est en proie à une vague de chaleur digne du souffle d'un dragon, HBO Max a indirectement très bien choisi le moment de sortir la nouvelle série de l'une de ses plus grosses séries majeures encore active. En ce début de semaine qui marque aussi le début de l'été de manière ardente, la saison 3 de House of the Dragon a donc posé ses griffes sur la plateforme SVOD.

Après une première saison qui a connu une bonne réception critique, la seconde a en revanche beaucoup moins convaincu, et suite à l'excellente série A Knight of the Seven Kingdoms, HBO Max a donc la lourde tâche de redoser le blason de la maison Targaryen alors que l'ombre d'une guerre draconique plane sur Westeros. Contrairement à la précédente saison qui a quelque peu fait office du ventre mou dans le conflit entre les Verts et les Noirs, cette nouvelle saison devrait au contraire être tout feu tout flammes.

Son premier épisode est en tout cas disponible dès maintenant sur HBO Max, à raison d'un nouvel épisode par semaine, pour un total de huit épisodes, comme les précédentes saisons. Les fans de l'univers de George R.R. Martin peuvent donc avoir un premier aperçu de ce que promet la suite des aventures de la grande famille des Targaryen, 200 ans avant les événements de Game of Thrones.

Source : HBO Max