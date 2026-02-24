Même si les livres originaux n'ont toujours pas de fin officielle, la saga Game of Thrones n'en finit pas de faire parler d'elle sur petit écran. Avec le préquel House of the Dragon depuis plusieurs années déjà, dont la saison 3 arrive très prochainement. Mais depuis janvier, les fans peuvent également se plonger dans l'univers de A Knight of the Seven Kingdoms, la toute dernière série basée sur une série de nouvelles de George R.R. Martin. Cette nouvelle épopée est déjà un carton du côté de HBO, avec plus de 13 millions de téléspectateurs américains à chaque épisode.

Si vous suivez le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms depuis sa sortie au mois de janvier, vous vous êtes sans doute lié d'affection pour Duncan le Grand (Peter Claffey) et son écuyer Egg (Dexter Sol Ansell). Les deux héros tentent de se frayer un chemin vers un tournoi de joute, dans cette première saison qui met en scène plusieurs grandes familles de la saga plusieurs décennies avant les événements de Game of Thrones. Hier soir, la saison 1 a justement pris fin en publiant officiellement son dernier épisode.

A Knight of the Seven Kingdoms - image officielle HBO

La dernière série Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, pourrait durer très longtemps

Oui, ça veut dire qu'il n'y aura plus de Game of Thrones avant la sortie de la nouvelle saison de House of the Dragon en juin 2026. Toutefois, vous pouvez sécher vos larmes parce qu'une excellente nouvelle vient de tomber. Dans une interview accordée au média Deadline, le patron de HBO vient de confirmer une excellente nouvelle pour la saison 2 de A Knight of the Seven Kingdoms. Le tournage bat actuellement son plein, et la série pourrait sortir dès le début 2027.

Casey Bloys, l'actuel tenancier du groupe HBO, a confirmé que « l'idée est d'avoir un rythme annuel pour cette série ». D'après lui, c'est ce que le groupe « essaye de faire pour toutes ses séries, mais quand c'est possible sur le plan créatif, on essaye de s'y tenir ». Avec le tournage actuellement en cours à Belfast, les fans s'interrogent déjà sur le contenu de cette saison 2.

On sait que la trilogie A Knight of the Seven Kingdoms abordera à chaque saison une nouvelle différente de George R.R. Martin, papa de Game of Thrones. Et justement, cette saison 2 adaptera la nouvelle de l'Epée Lige, bien connue des fans. L'écrivain est d'ailleurs impliqué dans l'écriture de la série, qu'il affectionne beaucoup. Bloys confirme qu'une saison 3 est pour le moment prévue, et s'interroge même sur une potentielle suite au-delà. Mais pour ça, explique-t-il en plaisantant, « ce serait une discussion à avoir avec George ». Laissons lui déjà le temps de finir les livres originaux, on verra ensuite.

