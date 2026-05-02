La série phénomène Game of Thrones fête déjà ses 15 ans avec notamment un magnifique collector disponible en précommandes pour les plus grands fans de l'adaptation télévisée.

Game of Thrones est probablement l'une des propriétés les plus prestigieuses de Warner Bros., actuellement en pleine négociation d'un rachat potentiel par Paramount. La série d'adaptation des romans de George R.R. Martin a fait ses débuts il y a déjà 15 ans et a durablement marqué l'imaginaire collectif de son empreinte, malgré une fin de parcours un brin abrupte. Pour en partie marquer cet anniversaire charnière, un superbe collector, mais à un prix digne d'un Lannister, est actuellement en précommandes.

Une version royale de l'intégrale de Game of Thrones pour fêter ses 15 ans

Même si les dernières saisons laissaient un peu à désirer, il est indéniable que Game of Thrones a eu pour le monde des séries TV un impact aussi énorme que celui de la trilogie Seigneur des Anneaux pour le cinéma. Afin de fêter cet héritage lancé il y a déjà 15 ans, une édition anniversaire spéciale Steelbook au format Blu Ray 4K Ultra HD est actuellement disponible en précommandes, pour une disponibilité à partir du 4 novembre 2026.

Au-delà des huit saisons intégrales, cette édition spéciale de l'intégrale de la série Game of Thrones rassemble un ensemble conséquent de suppléments. Les disques incluent notamment un spécial réunion en deux parties animé par Conan O’Brien, permettant de retrouver les acteurs principaux de la série dans un cadre convivial et nostalgique. S’y ajoute le documentaire Game of Thrones : The Last Watch, qui offre un regard approfondi sur les coulisses de la production de la saison finale, et enfin Conquest & Rebellion : An Animated History of the Seven Kingdoms, une exploration animée de la genèse du monde imaginé par George R.R. Martin.

Cette édition anniversaire comprend donc les éléments suivants :

Coffret bibliothèque Steelbook numéroté en édition limitée au format Blu Ray 4K Ultra HD

8 SteelBooks individuels par saison, exclusifs à cette collection

Livret collector de 12 pages incluant un guide des épisodes

Spécial Réunion

Game of Thrones : The Last Watch

Conquest & Rebellion : An Animated History of the Seven Kingdoms

© HBO

Où précommander cette édition anniversaire spéciale ?