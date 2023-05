Des années après la fin de la saga Harry Potter en romans et en films, les Potterheads ont toujours l'œuvre dans leur cœur. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, sorti en février dernier, prouve que la franchise peut cartonner quelque soit le support, tant sa communauté est fidèle, et ce même quand une partie des internautes faisaient savoir sur les réseaux sociaux qu'ils ne voulaient pas entendre parler du jeu. Nul doute que les joueurs seront au rendez-vous lors de la sortie du jeu le 5 mai sur PS4 et Xbox One, si ces versions aussi satisfaisantes que sur PS5, Xbox Series et PC. Il devrait en être de même quand la nouvelle série Harry Potter sera diffusée. Il y a quelques semaines, Warner Bros Discovery a officialisé la série télévisée, qui sera proposée sur Max, nouvelle chaîne issue de la fusion entre HBO Max et Discovery+. Elle adaptera les sept livres écrits par J.K. Rowling. Celle-ci occupera d'ailleurs le rôle de productrice exécutive sur le show. Une décision qui ne passe pas pour de nombreux fans après les propos et les actions anti-LGBT tenus et menés par l'autrice. Le cachet touché par J.K. Rowling pour la série télé Harry Potter devrait aussi faire grand bruit... De quoi, comme de nombreuses personnes l'avait fait sur les réseaux concernant Hogwarts Legacy, lancer un nouvel appel au boycott ?

18 millions d'euros touchés par JK Rowling pour la série Harry Potter

Selon le Daily Mail, J.K. Rowling touchera un pactole de 16 millions de livres sterling pour son poste de productrice exécutive. Cela représente un peu plus de 18 millions d'euros. Une somme exorbitante pour J.K. Rowling, qui aurait déjà une fortune estimée à près de 800 millions d'euros. Le montant du cachet de l'autrice va certainement attiser les tensions entre elle et une partie des fans de l'œuvre fantastique. Rappelons qu'au moment de la sortie d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, de nombreux joueurs avaient décidé de boycotter l'œuvre en soutien à la communauté LGBT. En sera-t-il de même concernant la série Harry Potter diffusée par Max ? Probablement, mais difficile de dire si cela aura un impact sur le succès du show télévisé.

Un budget colossal pour le show de Warner Bros

Rappelons que la série télévisée Harry Potter présentera un casting totalement inédit. Ne vous attendez pas à voir Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson - qui se confie sur la pause dans sa carrière - reprendre leur rôle de Harry, Ron et Hermione. Si chaque saison du show adapte un roman, il devrait donc compter sept saisons. La première aura un budget similaire à celle de la saison 1 de House of the Dragon, indiquait il y a quelques semaines Casey Bloys, PDG de HBO et de Max. Il balayait aussi d'un revers de la main la polémique concernant le rôle de productrice exécutive tenue par J.K. Rowling. Le sujet devrait régulièrement revenir sur la table d'ici au lancement de la série Harry Potter.