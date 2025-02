Le Wizarding World n'est pas près de s'éteindre. De grands projets sont en marche du côté du jeu vidéo Hogwarts Legacy, tandis que le petit écran prépare une nouvelle adaptation des livres de J. K. Rowling. C'est HBO (Game of Thrones, Euphoria) qui est à la barre de cette relecture de l'œuvre sous forme de série télévisée. Pour l'instant, la production n'a pas encore démarré. Mais, le casting commencerait vraiment à se préciser, notamment pour un personnage très important aux côtés de Harry Potter.

La série Harry Potter aurait enfin trouvé celui qu'il faut

Le monde magique de Harry Potter se remonte en coulisses pour une réadaptation des romans jeunesse parus entre 1997 et 2007. Pas de projection sur grand écran au programme, mais une incursion dans nos salons, sur nos ordinateurs et autres smartphones. Ce n'est pas encore pour tout de suite, HBO envisageant vraisemblablement une diffusion pour 2027. Cela dit, les choses prendraient forme en coulisses.

La série Harry Potter serait en passe de trouver un acteur pour un rôle tout bonnement incontournable de cet univers. Il ne s'agit pas encore du trio que le jeune apprenti sorcier forme avec ses amis Ron et Hermione, mais d'un professeur qui a une grande influence dans sa vie : Albus Dumbledore.

Cela fait un moment que des bruits de couloir entourent ce personnage culte de Harry Potter. Plusieurs personnalités ont été envisagées, telles que Mark Strong et Mark Rylance. Mais, ce serait un autre nom qui aurait été retenu pour incarner Dumbledore, le directeur de l'école Poudlard. Selon le magazine Variety, il s'agirait de celui du comédien John Lithgow, récompensé au théâtre pour The Changing Room et Sweet Smell of Success, ou dernièrement remarqué pour son interprétation de Winston Churchill dans la série The Crown.

John Lighthow est Winston Churchill dans la série The Crown. © Netflix

Tout n'est pas encore bouclé. Cependant, les discussions entre HBO et John Lighthow seraient bien avancées. La chaîne ne souhaite pas encore commenter les rumeurs qui entourent la série Harry Potter, mais compte bien officialiser les informations lorsque les accords seront définitifs. Toujours est-il que le casting semble en bonne voie pour se préciser. Albus Dumbledore pourrait ainsi avoir trouver son nouveau visage, à l'instar de Severus Rogue. Il nous tarde désormais de voir tout cela se confirmer.