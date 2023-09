Pour beaucoup, la saga Harry Potter représente une importante partie de leur vie. Les films ont bercé de nombreuses personnes, et après huit épisodes, les visages des acteurs sont devenus tellement familiers qu'ils sont souvent associés aux personnages lors de la lecture des romans. Ainsi, il est difficile d'imaginer un autre acteur dans le rôle du professeur Rogue, même après la disparition du très charismatique Alan Rickman en 2016, une perte qui avait significativement impacté le moral des fans. Préparez-vous psychologiquement, car nous venons d'apprendre une autre tragédie.

Poudlard perd son plus illustre représentant, une légende d'Harry Potter

Nous venons d'apprendre le décès de l'acteur Michael Gambon, interprète principal de Dumbledore. Il avait remplacé Richard Harris après le premier épisode. Le comédien serait décédé des suites d'une pneumonie, à l'âge de 82 ans. Nos pensées vont évidemment à sa famille. Avec sa disparition, c'est toute la communauté Harry Potter qui est endeuillée.

L'acteur dans sa tenue du personnage de Dumbledore.

Sa carrière à la télévision et au cinéma a été très réussie. Il a joué dans de nombreux films et séries télévisées, obtenant des rôles variés et marquants. Parmi ses rôles les plus notables, on peut citer celui du Professeur Albus Dumbledore dans la série de films Harry Potter. Gambon a également joué dans des films tels que The King's Speech (2010), Gosford Park (2001) et des séries télévisées comme The Singing Detective (1986). On a aussi pu le voir chez Tim Burton, notamment dans le film Sleepy Hollow.

Michael Gambon était également reconnu pour sa voix distinctive. Il a d'ailleurs participé à plusieurs projets d'animation et de narration (The Elder Scrolls Online). Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies et il demeure un acteur respecté et recherché dans l'industrie. Une grosse perte pour le cinéma et bien évidemment pour toute la saga. On imagine sans mal le choc pour tous les acteurs qui ont pu le côtoyer pendant de nombreuses années. L'année dernière, nous apprenions déjà la mort de Robbie Coltrane, interprète de Hagrid.