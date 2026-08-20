Haikyu!!, l'anime de volley-ball, gâte ses fans avec des annonces en même temps pour les futures productions autour des aventures sportives de Shōyō Hinata.

Haikyu réserve du très lourd pour les fans en 2027. L'anime sportif va avoir droit à un nouveau film qui confrontera l'équipe de Shōyō Hinata à celle de Kamomedai, dans laquelle se trouve un certain joueur surnomme le “Petit Géant”. Mais ce n'est pas la seule nouveauté prévue l'an prochain. Un épisode spécial est aussi en préparation. De nouveaux détails viennent d'être partagés.

Un nouveau visuel pour le film Haikyu vs Le Petit Géant

La journée Haikyu du 19 août a été riche en annonces pour les fans. Les équipes des studios Production I.G et TOHO Animation ont notamment partagé un nouveau visuel pour le futur film Haikyu vs Le Petit Géant (Haikyu!! vs. Chiisana Kyojin).

Comme son nom l'indique, Haikyu vs Le Petit Géant mettra en scène le match tant attendu contre l'équipe de Kamomedai. Il reprendra donc la compétition après l'affrontement face Nekoma, alors que l'équipe de Shōyō Hinata monte en quarts de finale. Voici les premiers détails connus :

Deuxième film de la dilogie Haikyu!! FINAL

Réalisé par Susumu Mitsunaka au sein du studio Production I.G

au sein du studio Production I.G Sortie prévue en 2027 au Japon

Pour le moment, aucune date de sortie en France n'a été annoncé pour le film Haikyu vs Le Petit Géant. Cependant, on se rappellera la diffusion de The Dumpster Battle en 2024 dans l'hexagone, ce qui a de quoi nous rendre confiant pour ce nouveau long-métrage.

Un épisode spécial attendu pour 2027

Le prochain film ne sera pas la seule nouveauté pour les fans d'Haikyu en 2027. En effet, un épisode spécial, Bakemonotachi no Iku Tokoro (« Là où vont les montres»), débarquera lui aussi sur nos écran. Il nous plongera au cœur d'un tournoi qui verra s'affronter les équipes de Fukurodani et de Mujinazaka. Ce sera l'occasion de voir Kotaro Bokuto et Wakatsu Kiryu s'opposer dans un match intense.

Pour l'heure, Haikyu!! Bakemonotachi no Iku Tokoro est seulement annoncé pour la télévision japonaise. Cependant, nous nous attendons à ce que les diffuseurs français s'emparent aussi de cet épisode spécial, Crunchyroll en priorité. Il ne reste plus qu'à cela se confirme officiellement.