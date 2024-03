Le phénomène Demon Slayer est bientôt de retour. Après une saison 3 riche en rebondissements et combats mémorables, la suite va bientôt pouvoir prendre place. Certains d'entre vous ont peut-être même déjà regardé le premier épisode de celle-ci via le film En route vers l'entraînement des Piliers. En tout cas, elle est attendue au tournant, mais justement, il y a un hic. Pour beaucoup, elle devait sortir en avril 2024. Seulement voilà, le rendez-vous a finalement été fixé un peu plus tard.

La saison 4 de Demon Slayer est légèrement retardée

En vérité, on n'avait pas de date précise pour la saison 4 de Demon Slayer. Néanmoins, la 1 et 3 étaient arrivées au mois d'avril. Donc forcément, on s'imaginait qu'elle allait recevoir un traitement similaire. Eh bien, on a eu tort. C'est la bande-annonce officielle du nouvel arc qui nous l'a confirmé. La suite, on pourra la savourer le 12 mai prochain. Bon, ce n'est pas non plus la mer à boire, et on a vu bien pire. Cependant, pour quelques fans, ça risque potentiellement de piquer.

En tout cas, ce premier gros trailer pour la saison 4 de Demon Slayer est un véritable régal à voir. Comme toujours, on peut voir tout le talent d'Ufotable à l'œuvre. De toute évidence, on va encore en prendre plein les yeux. Est-ce qu'on va se plaindre ? La réponse est non. On va ainsi pouvoir observer Tanjiro et sa bande s'entraîner aux côtés des Piliers, la crème de la crème en matière de désossage de démons. Tout le monde doit se préparer à affronter Muzan Kibutsuji, et ça inclut nos protagonistes qui viennent de sortir de plusieurs affrontements bien costauds.

Même si ces nouvelles images nous donnent l'eau à la bouche, des craintes se font entendre. L'arc en question va adapter les chapitres 128 à 136 du manga de Koyoharu Gotouge. Du coup, certaines personnes ne comprennent pas trop l'intérêt de faire une saison entièrement dédiée à ça, alors que c'est relativement court. Sur les réseaux sociaux, on constate que la communauté n'a qu'un souhait : que ce ne soit pas bâclé. « Espérons qu’ils ne vont pas traire cet arc. C’est très court dans le manga donc 5 ou 6 épisodes max suffisent », « Cela aurait facilement pu être dans la saison 3 et nous ne savons toujours pas si le dernier arc prendra la forme d'un film ou d'une saison », peut-on notamment lire.