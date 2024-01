En 1988, une série aujourd'hui connue de tous a commencé à être diffusée en France. Il s'agissait d'Olive et Tom, l'adaptation du manga Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi. Il est possible que vous ayez grandi en la regardant, mais même si ce n'est pas le cas, sa renommée n'est plus à prouver. Et aujourd'hui marque un grand tournant pour cette œuvre. Pour cause, c'est la fin de l'aventure.

Olive et Tom signe officiellement sa fin

En effet, Takahashi a annoncé qu'il allait prendre sa retraite à l'âge de 63 ans. Les raisons sont plutôt évidentes, il commence à se faire vieux, mais il y a également des problèmes de santé qui rentrent dans l'équation. C'est une épopée qui s'achève, le travail de toute une vie, pour un total de 43 ans d'existence. C'est tout simplement démentiel, et il convient de saluer un tel investissement de la part de notre homme. Bien sûr, ce ne fut pas une décision prise à la légère, surtout quand on voit la communauté qui suit Olive et Tom depuis tout ce temps.

Cette décision n'a pas été facile à prendre et pourrait décevoir et attrister ceux qui aiment lire Captain Tsubasa, mais j'espère que vous comprendrez ma décision.

Et donc, quand est-ce que le baisser de rideau se fera exactement pour Olive et Tom ? L'auteur a révélé dans la dernière édition du magazine « Captain Tsubasa » que ce serait pour début avril 2024. C'est à cette date précise qu'on pourra dire adieu à Tsubasa Ozora, la figure de proue de la franchise. Néanmoins, il a apporté une petite précision à son explication. Ses personnages vont bien continuer à exister, mais sous une forme différente. On peut d'ailleurs déjà le constater dans la sphère vidéoludique.

Yoichi Takahashi, l'auteur d'Olive et Tom

Une licence ô combien populaire

Eh oui, en jeu vidéo, on a notamment pu accueillir en 2020 Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Bon, ce ne fut pas forcément un franc succès, mais c'est une manière comme une autre de rendre hommage à Olive et Tom. Un autre titre dans le même style pourrait voir le jour, donnant ainsi une nouvelle vie à l'œuvre. En tout cas, c'est toujours impressionnant de constater sa popularité à travers les années. Selon le site spécialisé Mangazenkan, le manga s'est écoulé dans le monde à environ 90 millions d'exemplaires. C'est vertigineux, même pour une saga aussi ancienne (on rappelle que ça a démarré en 1981 dans le Shonen Jump).