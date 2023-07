Comme vous avez pu le remarquer, adapter des jeux vidéo à succès au cinéma c'est assez porteur. Preuve en est avec Super Mario Bros. le film ou encore Uncharted. Dans le même esprit on va bientôt pouvoir admirer dans les salles obscures un long métrage sur Gran Turismo qui s'offre d'ailleurs ce jour une nouvelle bande annonce. Assez pour convaincre ? C'est ce que nous allons voir.

Gran Turismo, pas une simple adaptation

Contrairement à la série The Last of Us qui a fait le pari de reprendre des scènes exactes du jeu pour reproduire le tout en version live, Gran Turismo fait les choses autrement. Jeu de course oblige il ne s'agit pas simplement de montrer du sport automobile mais de reprendre une histoire vraie pour qu'elle puisse s'incruster au mieux dans l'univers du jeu. En l'occurrence il s'agit de raconter l'histoire du jeune Jann Mardenborough. Dans la réalité, à l'âge de 19 ans, Jann fait des études pour devenir architecte d'intérieur mais il prend connaissance de la GT Academy, challenge organisé par Nissan sur le jeu Gran Turismo 5. Il fait partie des vainqueurs et est embauché par Nissan pour son programme en GT. C'est là qu'une grande aventure commence puisque dès 2012 il participe aux Blancpain Endurance Series lors de la saison 2012 et réalise quatre courses avec Nissan et décroche une victoire dans le championnat GT britannique. Eh bien le film, c'est cette histoire épique qu'il raconte.

Un beau casting

Outre le jeune Archie Madekwe qui incarne le personnage principal et qu'on ne connait pas beaucoup si ce n'est pour avoir joué dans le très bon Midsommar, le casting est classé 5 étoiles avec David Harbour (Stranger Things) et Orlando Bloom (Pirates des Caraïbes) ou encore Djimon Hounsou (Gladiator). Pour mettre en scène tout ça on retrouve ni plus ni moins que Neill Blomkamp derrière District 9 et Chappie. C'est plutôt un gage de qualité quand on connait le succès des deux films et son talent de la mise en scène. Pour ne rien gâcher on découvre aussi l'affiche officielle. Force est de constater que ça en jette. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 11 aout 2023 pour tenter de vivre l'expérience d'une course auto. D'ailleurs à ce niveau, le réalisateur explique qu'il a voulu absolument avoir un rendu réaliste qui donne une impression de vitesse en prenant l'exemple de Top Gun : Maverick. Pas mal non ?