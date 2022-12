La tête brûlée de Tom Cruise a encore pris des risques sur le tournage de Mission Impossible 7 : Dead Reckoning pour délivrer ce message à tous ceux qui ont contribué au succès de Top Gun Maverick.

À 60 ans, Tom Cruise est toujours aussi fou, peut-être même plus, repoussant sans cesse ses propres limites sur les tournages de ses films pour lesquels il réalise les cascades. Et il l'a encore prouvé avec un message à la hauteur de son personnage. Après le saut d'un biplane juste pour annoncer le trailer de Mission Impossible 7, on retrouve l'acteur perché sur un nouvel avion pour remercier les fans de Top Gun Maverick d'avoir été si nombreux :

Du classique pour Tom Cruise jusqu'à ce que la vidéo prenne une tournure beaucoup plus dingue. L'acteur invite Christopher McQuarrie, le réalisateur des derniers films MI, a sauté avec lui, ce que le metteur en scène refuse qui exhorte plutôt le héros de Top Gun Maverick de retourner au travail.

Ça finira sur une chute libre vertigineuse exécutée sans problème par Tom Cruise.

Voici Chris McQuarrie, scénariste et réalisateur. « Salut tout le monde. Écoute, on doit vraiment faire cette prise ». Ah oui, c'est vrai, on filme. On doit faire cette prise. Tu viens ? Jamais de la vie, bonne chance ! Bon, ok, on se voit en bas. Où en étais-je ? Ah oui, merci de soutenir Top Gun Maverick. Comme touhjours, merci de nous permettre de vous divertir. C'est un immense honneur, je suis très chanceux. Je manque d'altitude, donc je ferais mieux de me remettre au travail. On doit faire cette prise. Passez de bonnes fêtes en sécurité. On se verra au cinéma.