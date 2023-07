Très clairement nous sommes actuellement en train de vivre une période très faste en terme d'adaptation cinématographique de jeux vidéo. Uncharted, Mario, The Last of Us, bientôt Tomb Raider à nouveau... Dans ce contexte nous allons bientôt pouvoir découvrir une adaptation de Gran Tursimo par le réalisateur Neill Blomkamp, bien connu pour avoir réalisé District 9 ou encore Chappie. Et visiblement le film de course devrait être assez énorme. C'est son réalisateur qui le dit.

Dans une récente vidéo, David Harbour revient sur le scénario du film. Vous pouvez aussi découvrir de nouvelles images.

L'adaptation d'un gros jeu de course avec Gran Turismo

Le 11 août prochain nous pourrons découvrir en salle le film Gran Turismo qui raconte (dans les grandes lignes) l'histoire vraie du pilote prodige Jann Mardenborough, interprété à l'écran par Archie Madekwe. Au programme on devrait bien évidemment découvrir de la course automobile mais à un niveau rarement égalé sur grand écran. À tel point que le film est comparé à Top Gun Maverick dans sa catégorie. Le réalisateur Blomkamp déclare ainsi dans une interview avec Total Films :

Ce qui est vrai, c'est Archie [Madekwe] dans une voiture super inconfortable, avec des G élevés, des nausées, à 200 km à l'heure… C'est donc une comparaison juste. Je ne sais pas ce que [le réalisateur Maverick] Joseph Kosinski voulait, mais je suis sûr qu'il voulait la même chose. Nous devons juste faire en sorte que cela semble réel à l'écran.

Un peu plus tôt dans l'année, en mai dernier la star du film David Harbour qui joue le formateur de Mardenborough avait expliqué que le long métrage Gran Turismo avait toutes les cartes pour échapper à la malédiction de l 'adaptation du jeu vidéo au cinéma. Car il faut bien l'avouer dans le passé il s'agissait souvent d'une succession d'échecs.

Je suis vraiment content de l'approche qu'ils ont adoptée à ce sujet parce que je pense que nous savons tous, malheureusement - je veux dire, c'est juste un fait - les jeux vidéo en films ne fonctionnent pas.

L'astuce secrète de Gran Turismo est donc qu'il ne s'agit pas du tout d'un film qui tente de singer le jeu vidéo mais plutôt l'histoire d'un personnage qui a joué aux jeux vidéo au point d'avoir assez d'expérience pour concrétiser tout ça sur la piste. Ce n'est au final que l'adaptation d'une véritable histoire. Il n'est donc pas question de simplement retranscrire des images d'un jeu en version live à l'écran.

Un long métrage Gran Turismo, est ce quelque chose qui peut vous intéresser ?