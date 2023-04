Longtemps boudées, les adaptations de jeux vidéo ont aujourd'hui le vent en poupe. Arcane en 2021 sur Netflix, The Last of Us en début d'année, ou même le film Super Mario Bros. actuellement ne sont que certains des plus gros succès commerciaux et critiques qui en témoignent. Mais aujourd'hui, c'est l'adaptation cinématographique de la franchise Gran Turismo qui nous intéresse. Et pour cause, le film refait enfin parler de lui.

Cascades impressionnantes en perspective

Il y a quelques heures le mensuel britannique Empire Magazine a dévoilé en exclusivité le premier extrait d'un entretien que lui a accordé Neil Blomkamp, réalisateur de Gran Turismo. Celui-ci y évoque sa volonté de rendre le film le plus authentique possible. Pour cela, exit le trop-plein d'effets spéciaux et les "tricheries" habituelles. Ici, "ce sont de vrais acteurs, dans de vraies voitures, sur de vrais circuits de course, conduisant à une vitesse folle". Le long-métrage devrait donc se montrer très impressionnant visuellement. Mais le réalisateur n'en n'oublie pas pour autant le reste et promet que les émotions seront également au rendez-vous.

L'idéal pour moi était de faire une adaptation de jeu vidéo avec un travail sur les personnages qui propulse le film encore plus que la course. Même si la course est sacrément intense aussi. Neil Blomkamp (via Empire Online)

L'intégralité de l'entretien sera disponible dans le prochain numéro d'Empire, dès le jeudi 13 avril. De nouvelles informations devraient donc très bientôt être disponibles. Et ci-dessous, découvrez un nouveau visuel, également dévoilé en exclusivité par le magazine.

Que sait-on du film Gran Turismo ?

On sait donc que les acteurs - et probablement leurs doublures - se sont beaucoup impliqués. Mais impliqués dans quoi, au juste ? Après tout, le film Gran Turismo est prévu pour le 9 août 2023, et on ne sait pas tant de choses que cela à son sujet. Néanmoins, on a quelques informations à notre disposition. D'abord, on l'a dit, Neil Blomkamp est à la réalisation de cette adaptation produite par Columbia Pictures, PlayStation Productions, 2.0 Entertainment et Trigger Street Productions. Côté casting, on retrouvera Archie Madekwe dans le rôle Jann Mardennorough. Il s'agit d'un vrai pilote qui a fait ses preuves lors de compétitions sur Gran Turismo 5, avant de devenir pilote professionnel. Eh oui : si vous l'ignoriez, le film est tiré d'une histoire vraie ! David Harbour (Stranger Things), Orlando Bloom (Le Seigneur des Anneaux), ou encore Djimon Hounsou (Gladiator) sont également de la partie. Enfin, côté scénario, voici le premier synopsis dévoilé il y a quelques mois :